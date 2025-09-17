Hô Chi Minh-Ville modernise son réseau de bus avec le paiement sans contact NAPAS

La Société nationale de paiement du Vietnam (NAPAS), la Banque commerciale par actions Sacombank et le Centre de gestion des transports publics de Hô Chi Minh-Ville ont officiellement lancé, le 16 septembre, le système de paiement sans contact par carte NAPAS sur le réseau de bus de la métropole.

Cette initiative majeure concerne 30 lignes, soit plus de 600 bus exploités par diverses compagnies. Les usagers pourront désormais utiliser leur carte ATM domestique NAPAS sans contact, émise par 28 banques, pour régler leurs trajets en la présentant simplement aux dispositifs installés dans les véhicules. De plus, plusieurs banques ont déjà mis en place des services de numérisation de cartes, permettant aux clients d'utiliser leur téléphone ou leur montre connectée pour valider leur paiement.

L'adoption de la carte NAPAS offre de multiples avantages aux passagers, en éliminant la nécessité d'acheter des billets papier ou de recharger des cartes spécifiques, réduisant ainsi le temps d'embarquement et de débarquement, fluidifiant les files d'attente et limitant la manipulation d'espèces.

Nguyen Dang Hung, directeur général adjoint de NAPAS, a souligné que plus de 80 millions de cartes sans contact de NAPAS sont actuellement en circulation au Vietnam. Il a insisté sur la rapidité et la sécurité de ce système qui permet aux passagers de « taper et partir », tout en étendant l'application du métro à d'autres modes de transport public.

Du côté des autorités, Le Hoan, directeur adjoint du Centre de gestion des transports publics de Hô Chi Minh-Ville, a précisé que le système de paiement sans numéraire est déjà opérationnel sur 96 lignes, soit 1.456 véhicules, avec une expansion continue. L'objectif est d'améliorer l'expérience des passagers, d'encourager l'utilisation des bus et de réduire les embouteillages.

Pham Duc Duy, employé de Sacombank, a quant à lui mis en avant l'importance de ce projet dans la stratégie d'expansion de l'écosystème de paiement numérique, affirmant que la commodité du paiement par carte incitera les citoyens à privilégier les transports en commun.

Dans la prochaine phase, le système de paiement automatique devrait être synchronisé sur l'ensemble des 138 lignes, soit environ 2.221 véhicules.

Pour rappel, NAPAS avait déjà testé ce type de paiement sur les bus électriques Vinbus dès 2021. L'extension aux réseaux de bus et de métro de Hô Chi Minh-Ville confirme l'engagement de la société à créer un écosystème de paiement intégré et moderne.

VNA/CVN