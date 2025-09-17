Le consortium Coteccons remporte un gros contrat pour l’aéroport de Long Thành

HANTA2, un consortium composé de Coteccons Construction JSC, Hanoi Construction Corporation-JSC et ATAD Steel Structure Corporation, a remporté l’appel d’offres pour un lot de construction d’une valeur de 3.379 milliards de dôngs (128,1 millions de dollars) à l’aéroport international de Long Thành.

Le lot 7.8 du Composant 3 – Installations essentielles couvre l’installation des superstructures, des infrastructures externes et des équipements du Terminal Cargo n°1, en construction. Ce terminal est conçu pour une capacité annuelle de 550.000 tonnes de fret.

D’une superficie brute de 8,4 ha et d’une hauteur de 30 m², ce lot nécessite des solutions acier-béton de pointe, une exécution synchronisée et une progression accélérée en 330 jours. Le calendrier serré et la complexité technique font de ce lot un défi de taille pour les entrepreneurs.

L’atout du consortium réside dans l’expertise combinée de Coteccons, forte de plus de 21 ans d’expérience en entreprise générale, de Hancorp, acteur reconnu des infrastructures aéroportuaires, et d’ATAD, spécialiste de premier plan des structures métalliques.

"Les investissements publics et les infrastructures dynamisent le secteur de la construction au Vietnam. Coteccons a identifié ce secteur comme un pilier stratégique, aux côtés du génie civil, permettant la diversification du portefeuille de projets, des sources de revenus durables et une dynamique de croissance à long terme", a déclaré Vo Hoàng Lâm, directeur général de l’unité commerciale 1 de Coteccons.

"Il ne s’agit pas seulement d’une opportunité commerciale, mais aussi de notre contribution au développement national, tout en poursuivant nos objectifs de 3 milliards de dollars de chiffre d’affaires et d’un milliard de dollars de capitalisation boursière", a-t-il poursuivi.

Selon le Global Infrastructure Hub, le Vietnam devrait avoir besoin en moyenne de 25 milliards de dollars par an au cours des 20 prochaines années, principalement dans les transports.

Dans ce contexte, Coteccons cherche à accroître sa part de marché en capitalisant sur les flux d’investissement publics et en se préparant à participer à des projets d’envergure tels que des autoroutes, des voies ferrées et des lignes de métro.

"L’obtention du lot 7.8 à Long Thành marque une étape importante dans l’engagement plus profond de Coteccons dans les infrastructures publiques, soulignant sa stratégie de diversification des revenus et de croissance durable", a indiqué Vo Hoàng Lâm.

