Développement urbain et rural à la hauteur des exigences de la nouvelle ère

Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm a présidé le 17 septembre à Hanoï, une séance de travail avec la Permanence du Comité du Parti du gouvernement sur la mise en œuvre en trois ans de la Résolution n°19-NQ/TW concernant l’agriculture, les agriculteurs et la ruralité ainsi que de la Résolution n°06-NQ/TW relative à l’aménagement, à la construction, à la gestion et au développement durable des villes vietnamiennes à l’horizon 2030, avec vision 2045.

Selon les rapports, l’application de la Résolution n°19-NQ/TW a obtenu de nombreux résultats : l’agriculture maintient son rôle de soutien de l’économie, passant d’une pensée de production agricole à une économie agricole ; les exportations de produits agricoles, sylvicoles et aquatiques ont atteint 62,5 milliards de dollars en 2024 et devraient s’élever à 65-70 milliards de dollars en 2025.

Photo : VNA/CVN

Le monde rural enregistre des changements notables, avec des infrastructures améliorées et une qualité de vie en hausse ; le taux de foyers utilisant de l’eau courante conforme a atteint 58% en 2024 et devrait atteindre 60 % en 2025. Toutefois, demeurent des limites telles qu’un développement insuffisamment durable, des chaînes de valeur peu intégrées, un marché d’exportation instable, des écarts régionaux marqués et un revenu rural équivalant seulement à 72 % de celui des zones urbaines.

Pour la Résolution n°06-NQ/TW, de nombreux mécanismes et politiques ont été adoptés, mobilisant notamment les ressources privées, simplifiant les procédures et renforçant la décentralisation. Le développement urbain a connu des avancées significatives : amélioration des infrastructures et services, émergence de nouveaux quartiers, progrès dans la gestion urbaine et un marché immobilier équilibré. Le projet d’un million de logements sociaux destinés aux ménages à faible revenu et aux ouvriers a obtenu des résultats positifs. La réorganisation de l’administration locale en deux niveaux a permis d’alléger l’appareil et de créer des conditions favorables au développement de villes modernes. La superficie moyenne de logement urbain devrait atteindre 31,5 m² par habitant en 2025. Cependant, persistent des lacunes dans la planification, la gestion, la répartition du système urbain et l’allocation des ressources.

En conclusion, le secrétaire général Tô Lâm a demandé une évaluation objective et complète de la mise en œuvre des deux Résolutions, l’étude des nouvelles tendances et l’expérience internationale afin de les ajuster et de les compléter. Il a souligné que le développement urbain et rural constitue deux missions stratégiques interdépendantes, nécessitant une planification globale et harmonieuse, afin de bâtir une base solide pour le développement national dans la nouvelle ère.

VNA/CVN