Des entreprises vietnamiennes au Salon de l’alimentation WorldFood Moscow 2025

La 34 e édition du Salon international de l’alimentation WorldFood Moscow 2025 a ouvert ses portes au centre Crocus Expo, à Moscou, en Russie. Plus de 1.000 exposants venant de plus de 30 pays et 60 régions russes sont présents. Le Vietnam est représenté par 65 entreprises.

Les entreprises vietnamiennes présentent cette année une large gamme de produits agricoles clés, tels que le riz, le café, les noix de cajou, le poivre, les confiseries, les fruits frais, ainsi que de nombreux produits transformés à base de fruits et d'autres aliments biologiques. En particulier, les produits certifiés internationalement pour leur sécurité alimentaire et leurs qualités biologiques ont fait forte impression lors de l'exposition.

Prenant la parole lors de la cérémonie d’ouverture du pavillon vietnamien, Hoàng Minh Chiên, vice-directeur du Département de promotion du commerce du ministère de l’Industrie et du Commerce, a souligné la détermination des entreprises vietnamiennes à renforcer leur image de marque et à approfondir leur intégration dans les chaînes d’approvisionnement mondiales.

Il a également exprimé l'espoir que les entreprises vietnamiennes et russes feront preuve de proactivité et de créativité, transformant les opportunités de coopération de ce salon en projets et contrats concrets, contribuant ainsi à élever les relations économiques et commerciales entre les deux pays à un niveau supérieur. Il a affirmé que le ministère vietnamien de l'Industrie et du Commerce est toujours prêt à soutenir au maximum ces activités.

Aleksander Ezhov, directeur de cet événement, a rappelé les liens historiques d’amitié entre la Russie et le Vietnam et la dynamique positive du commerce bilatéral, illustrée par l’augmentation du nombre d’entreprises vietnamiennes présentes. Il a exprimé sa confiance dans le développement continu de la coopération économique et commerciale entre les deux pays à l'avenir.

Selon les participants, le marché russe offre un potentiel important pour les produits agricoles vietnamiens, notamment tropicaux. La participation à ce salon constitue une opportunité pour les entreprises vietnamiennes de consolider leur position sur le marché international.

D'après Nguyên Dac Minh, président du Groupe Minh Trung Vietnam, la participation des entreprises vietnamiennes à des événements d'exposition internationaux de cette envergure contribuera à améliorer l'image du Vietnam aux yeux des amis russes et internationaux, prouvant au monde que le Vietnam a beaucoup changé après la guerre, qu'il s'est développé et s'est profondément intégré au monde.

Le Salon WorldFood Moscow 2025 devrait se poursuivre jusqu'au 19 septembre.

