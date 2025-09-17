Le ministre des Finances invite les investisseurs britanniques à soutenir la croissance du pays

Le Vietnam accorde toujours de l'importance à la coopération internationale, notamment avec le Royaume-Uni, partenaire stratégique dans des secteurs clés, a souligné le ministre des Finances, Nguyên Van Thang, lors d'une conférence de promotion des investissements tenue le 16 septembre à Londres.

Le ministre des Finances, Nguyên Van Thang, a appelé les entreprises, les fonds d'investissement et les institutions financières britanniques, ainsi que leurs partenaires européens et internationaux, à accroître leurs investissements, à transférer leurs connaissances, à partager leur expertise en gestion et à soutenir le développement des technologies et de la finance verte.

Photo : VNA/CVN

Réaffirmant l'engagement du Vietnam envers les investisseurs étrangers, le ministre vietnamien a déclaré que les politiques gouvernementales visent toujours à garantir la transparence, l'équité et un environnement mutuellement bénéfique qui favorise l'innovation et protège les droits des investisseurs, faisant du Vietnam une destination d'investissement durable et à long terme.

Selon lui, l'économie vietnamienne a affiché une performance robuste au cours des huit premiers mois de 2025. Les investissements directs étrangers (IDE) décaissés ont atteint environ 15,4 milliards de dollars, en hausse de 8,8% sur un an, soit le niveau le plus élevé pour la période de janvier à août en cinq ans. Parmi les 74 pays et territoires ayant récemment autorisé des projets, le Royaume-Uni est un partenaire stratégique clé, un investisseur important et également le troisième partenaire commercial du Vietnam en Europe.

Parallèlement à la croissance des IDE, les investissements indirects étrangers (FII en anglais) au Vietnam ont également connu des progrès significatifs et présentent un fort potentiel, alors que le marché boursier vietnamien continue de se développer de manière impressionnante. La capitalisation boursière combinée des actions et des obligations a atteint 103,75 % du PIB estimé pour 2024. Le pays compte désormais 1 600 entreprises cotées et enregistrées, dont sept dont la capitalisation boursière dépasse 10 milliards de dollars et 61 dépasse un milliard de dollars.

En août 2025, l'indice VN-Index avait progressé de 33 % par rapport à la fin de l'année précédente, se classant parmi les indices les plus performants au monde. Le marché boursier vietnamien est également en tête de l'ASEAN en termes de liquidité, avec des transactions quotidiennes moyennes de plus de 1,1 milliard de dollars, tandis que le nombre de comptes titres dépassait les 10 millions, soit environ 10 % de la population.

Nguyên Van Thang a souligné que le Vietnam aligne son cadre juridique sur les normes internationales afin de garantir un marché boursier sûr, transparent et durable. Ces dernières années, le ministère des Finances et la Commission d'État des valeurs mobilières ont intensifié leurs programmes de promotion des investissements, en dialoguant directement avec la communauté financière internationale dans les principaux centres financiers.

À la suite de l'événement, une série de réunions bilatérales ont eu lieu, laissant entrevoir des perspectives prometteuses pour de nouveaux projets d'investissement qui renforceront les relations économiques et financières bilatérales.

VNA/CVN