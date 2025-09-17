Malaisie

Le législateur suprême vietnamien assiste à la réunion du Comité exécutif de l’AIPA-46

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân, et une délégation vietnamienne de haut rang ont assisté mercredi 17 septembre à la réunion de la 46 e Assemblée générale du Comité exécutif de l’Assemblée interparlementaire de l’ASEAN (AIPA-46) à Kuala Lumpur, en Malaisie.

Photo : VNA/CVN

Dans son discours, le législateur suprême vietnamien a hautement apprécié les préparatifs minutieux de la Malaisie, affirmant que la délégation vietnamienne soutient et travaille en étroite collaboration avec le parlement malaisien et les autres parlements membres de l’AIPA pour contribuer au succès de l’AIPA-46, favorisant ainsi un développement inclusif et durable dans la région.

Il a également salué le soutien des parlements membres aux projets de résolution proposés par le Vietnam et soumis pour adoption à l’AIPA-46. Ces projets visent à renforcer la coopération dans des domaines prioritaires tels que l’économie numérique, la transformation numérique, la cybersécurité, le commerce intrarégional et l’efficacité des partenariats, ainsi qu’à promouvoir le rôle de la diplomatie parlementaire dans le maintien de la paix et de la stabilité régionales.

Présidée par le président de la Chambre des représentants malaisienne et président de l’AIPA-46, Dato’ Johari Bin Abdul, la réunion a rassemblé les chefs de délégation des parlements membres de l’AIPA et le secrétaire général de l’AIPA. Première activité majeure de l’assemblée générale, la réunion a examiné et approuvé l’ordre du jour, les discussions des commissions, les projets de résolution et d’autres points importants à approuver.

Les délégués ont souligné l’importance du thème de l’AIPA-46, "Les parlements en première ligne pour une croissance inclusive et durable de l’ASEAN", soulignant son alignement avec le thème de la présidence de l’ASEAN en 2025, "Inclusivité et durabilité". Elles ont souligné que ce thème reflétait la responsabilité et l’engagement des parlements membres à renforcer la solidarité et à bâtir une communauté de l’ASEAN résiliente, innovante, dynamique et centrée sur les citoyens.

Le même jour, la délégation de l’Assemblée nationale du Vietnam a participé au 4e dialogue ASEAN-AIPA sur la construction d’un avenir inclusif et durable, au Forum des femmes dirigeantes politiques de l’AIPA (WAIPA) et à une discussion avec les jeunes parlementaires de l’AIPA.

VNA/CVN