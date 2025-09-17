Le Premier ministre exige le décaissement intégral des fonds d’investissement public en 2025

Lors de la 3ᵉ Conférence nationale sur la promotion de l’investissement public, tenue le 17 septembre à Hanoï, le Premier ministre Pham Minh Chinh a exigé le décaissement intégral des fonds d’investissement public prévus pour 2025, tout en garantissant l’efficacité et la qualité des projets et en prévenant la corruption, les malversations et le gaspillage.

Il a souligné la nécessité de promouvoir l’investissement public de façon plus énergique et efficace, d’en valoriser le rôle de moteur de croissance et de mobiliser toutes les ressources sociales afin de stimuler l’économie, de créer des emplois et d’améliorer les conditions de vie de la population.

Pour atteindre cet objectif, le Premier ministre a ordonné l’application stricte des résolutions et directives en vigueur, l’élaboration rapide de calendriers de décaissement détaillés et l’accélération de la distribution des 38,4 billions de dôngs déjà alloués. Les fonds destinés aux projets retardés ou peu efficaces devront être réaffectés à ceux pouvant être mis en œuvre rapidement.

Il a demandé d’accélérer la libération des terrains, de résoudre les difficultés liées à l’approvisionnement en matériaux de construction pour les projets d’infrastructures clés, et de sanctionner les retards délibérés. Enfin, il a insisté sur le rôle des groupes de travail chargés d’accélérer le décaissement et de lever les obstacles dans la production, le commerce et la construction, afin de garantir le respect du calendrier et l’efficacité des investissements publics.

