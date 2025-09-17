VPBank, 1re banque vietnamienne à émettre des obligations durables à l'international

La Banque commerciale par actions de la prospérité du Vietnam (VPB) est devenue la première banque vietnamienne à émettre avec succès 300 millions de dollars d'obligations durables à l'international. Cette opération marque une étape majeure pour rapprocher les institutions financières vietnamiennes des capitaux verts mondiaux.

Photo : VNA/CVN

Cette émission, d'une maturité de cinq ans et réalisée sous forme privée, comprend 1.500 obligations d'une valeur nominale de 200.000 dollars chacune. Les fonds levés seront investis par VPBank dans des projets d'énergie renouvelable, de transports durables, d'agriculture à faibles émissions, ainsi que dans le financement inclusif des PME, des entreprises dirigées par des femmes et diverses initiatives communautaires.

VPBank estime que ces investissements pourraient créer environ 38.000 emplois sur cinq ans, stimulant ainsi le développement économique national. Le financement est assuré par deux investisseurs majeurs : la Société financière internationale (IFC), qui contribue à hauteur de 200 millions de dollars, et Proparco (filiale de l'Agence française de développement), qui apporte les 100 millions de dollars restants. L'IFC fournit également un soutien technique pour garantir la conformité et la transparence de l'opération.

Le directeur général de VPBank, Nguyên Duc Vinh, a souligné que cette émission est une étape stratégique pour le développement durable de la banque et prouve la capacité du Vietnam à se connecter aux sources de capitaux verts mondiales. Les fonds seront alloués à des projets verts et sociaux, en accord avec les objectifs du gouvernement en matière de neutralité carbone (Net Zero).

Cette initiative s'inscrit dans la continuité de l'adhésion de VPBank à l'Alliance des banques commerciales vertes, une alliance fondée par l'IFC. Elle ouvre la voie à d'autres institutions vietnamiennes qui souhaiteraient accéder directement aux financements verts internationaux.

VNA/CVN