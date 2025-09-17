Le service de taxis 100% électriques de Green SM débarque à Bekasi, en Indonésie

Green SM, le service de taxis 100% électriques pionnier de la Société par actions GSM (Green-Smart-Mobility), a été officiellement lancé à Bekasi, en Indonésie.

>> Xanh SM, la compagnie de taxi à la croissance la plus rapide du Vietnam

>> Xanh SM lance un service de taxi électrique en Indonésie

>> Lancement du service Xanh SM Bike à Ha Long, Nha Trang et Vung Tàu

Depuis le 16 septembre, les résidents et visiteurs peuvent profiter d'un moyen de transport plus sûr, plus propre et de meilleure qualité à bord des taxis cyan emblématiques de l'entreprise, avec des promotions spéciales pour les nouveaux utilisateurs. La flotte de taxis électriques VinFast est facilement réservables via l'application Green SM. L'expansion de Green SM à Bekasi fait suite à son lancement réussi à Jakarta, où la société a rapidement bénéficié d'un fort soutien du public et est devenue un symbole de mobilité urbaine verte.

En s'implantant à Bekasi, l'entreprise renforce le réseau de transport de la ville grâce à des connexions directes avec les stations TransJakarta, LRT Jabodebek et Commuter Line, rendant les déplacements plus pratiques grâce à des options fluides du premier au dernier kilomètre.

Ce développement est particulièrement important pour Bekasi, surnommée en Indonésie "la ville des travailleurs". Dans ce pôle industriel majeur, des centaines de milliers de personnes se rendent quotidiennement à Jakarta pour travailler ou étudier.

Le réseau de taxis électriques de Green SM devrait réduire la dépendance aux motos et aux voitures particulières, diminuer la congestion, réduire les émissions et améliorer la qualité de l'air, tout en offrant des options de transport sûres et abordables aux familles et aux travailleurs. Cette expansion marque également une étape importante dans le plan de croissance de Green SM à Jabodetabek.

À l'avenir, Green SM prévoit de poursuivre son expansion en Indonésie, avec l'arrivée prochaine de Surabaya et Makassar au réseau, a-t-il ajouté. Cette expansion vers l'est au-delà de Java met en évidence la capacité de l'entreprise à s'adapter à divers environnements urbains, renforçant ainsi son rôle de pionnier dans la promotion des transports verts à l'échelle nationale.

VNA/CVN