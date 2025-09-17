Renforcement des liens entre les localités vietnamiennes et les entreprises sud-coréennes

L’ambassade du Vietnam en République de Corée, en coopération avec le ministère vietnamien des Affaires étrangères et les provinces de Tây Ninh, Nghê An et Quang Tri, a organisé le 17 septembre à Séoul une conférence de promotion de la coopération économique Vietnam - République de Corée.

L’événement a réuni environ 150 participants, dont des représentants de grands groupes et associations sud-coréens, ainsi que ceux d’entreprises vietnamiennes.

Dans son discours d’ouverture, la ministre conseillère Nguyên Thi Thai Binh a souligné que cette conférence concrétisait les résultats de la visite d’État du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, en République de Corée il y a plus d’un mois, notamment dans l’économie, le commerce, l’investissement et la technologie.

Les provinces participantes ont présenté leurs atouts et projets prioritaires, affirmant leur volonté d’accompagner les entreprises sud-coréennes. Les entreprises sud-coréennes ont salué l’amélioration du climat des affaires au Vietnam et reconnu son rôle de pont stratégique vers des marchés étrangers.

Les participants ont également évoqué certains défis, mais estimé que les perspectives de coopération restaient vastes, notamment dans la transition numérique, les sciences et technologies, les énergies renouvelables et les infrastructures.

Dans son discours de clôture, l’ambassadeur du Vietnam en République de Corée, Vu Hô, a réaffirmé l’importance du partenariat stratégique intégral entre les deux pays, en particulier dans les domaines d’avenir comme l’économie numérique, l’innovation et les énergies propres.

En marge de la conférence, des colloques ont eu lieu entre Quang Tri et Hanwha Energy, ainsi qu’entre Tây Ninh et le groupe GS.

