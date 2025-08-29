Dialogue stratégique de haut niveau Vietnam - Malaisie

La troisième édition du Dialogue stratégique de haut niveau Vietnam - Malaisie s'est tenue le 28 août à Hanoï, sous l'égide du vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères, Nguyên Manh Cuong, et du secrétaire général adjoint du ministère malaisien des Affaires étrangères, Dato' Ahmad Rozian Abd Ghani.

>> Hô Chi Minh-Ville : perspectives d'exportation vers le marché Halal via la Malaisie

>> La marine vietnamienne participe au défilé de l’amitié en Malaisie

>> Le 80e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam célébré en Malaisie

Photo : VNA/CVN

Lors du dialogue, les deux parties ont procédé à un examen des relations bilatérales et ont esquissé les lignes directrices pour la mise en œuvre du partenariat stratégique global entre les deux pays établi en novembre 2024, sur la base des accords signés par les dirigeants de haut niveau dans les domaines prioritaires.

Les deux parties se sont réjouies de constater que, grâce à la mise en œuvre du Programme d'action pour la période 2021-2025 et à l'amélioration des relations bilatérales au rang de partenariat stratégique global, la coopération entre les deux pays s'est approfondie et est devenue plus efficace dans tous les domaines : politique, économie, commerce, investissement, défense, sécurité, travail, culture, éducation, tourisme et échanges entre les peuples.

Dato’ Ahmad Rozian Abd Ghani a, pour sa part, a souligné la vitalité de la coopération économique, commerciale et d'investissement, un atout majeur des dernières années. La Malaisie reste le troisième partenaire commercial du Vietnam au sein de l'ASEAN et se classe neuvième à l'échelle mondiale, figurant également parmi les dix plus grands investisseurs du pays. Les échanges commerciaux bilatéraux affichent une croissance constante, se rapprochant de l'objectif des 18 milliards de dollars avec une tendance à un meilleur équilibre.

Concernant l'avenir de leur collaboration, les deux parties ont réaffirmé leur détermination à travailler en étroite collaboration pour l'adoption rapide du Programme d'action pour la mise en œuvre du partenariat stratégique global Vietnam - Malaisie pour la période 2026-2030. Un consensus été atteint pour développer de nouveaux domaines de complémentarité, notamment la transformation numérique, l'innovation, l'intelligence artificielle, la technologie, l'agriculture et le secteur Halal, ainsi que la coopération énergétique et la transmission d'électricité. L'accent a été mis sur la nécessité de signer bientôt les documents de coopération afférents, afin de jeter les bases juridiques de ces initiatives.

Volonté commune

Concernant la situation internationale et régionale, les deux parties ont convenu de renforcer l'autonomie stratégique, de diversifier les partenariats et de promouvoir une reprise économique durable et une croissance verte. Elles ont également insisté sur la nécessité d'intensifier la coordination pour renforcer le rôle des institutions multilatérales. Dans ce contexte, l'ASEAN doit promouvoir son rôle moteur, promouvoir la résilience du bloc et jouer le rôle central de la structure régionale.

Les représentants ont partagé leur volonté commune de faire de la Mer Orientale une zone de paix, de coopération et de développement. Ils se sont engagés, aux côtés des autres nations de l'ASEAN, à appliquer rigoureusement et efficacement la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC), créant ainsi un environnement favorable aux négociations d'un Code de conduite (COC) qui soit à la fois efficace et substantiel. Le soutien mutuel des candidatures aux Nations unies et autres mécanismes multilatéraux a également été réaffirmé.

Le vice-ministre Nguyên Manh Cuong a enfin proposé à la Malaisie, en sa qualité de présidente de l'ASEAN en 2025 et de coordinatrice du partenariat de dialogue ASEAN-Chine pour la période 2024-2027, à maintenir un engagement fort et un leadership éclairé dans la promotion du respect et de l'application du droit international, en particulier de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982, et à apporter des contributions positives, constructives et responsables au processus de négociation du COC.

VNA/CVN