Commerce extérieur : le Vietnam maintient une forte dynamique en 2025

Les exportations vietnamiennes ont atteint plus de 306 milliards de dollars au cours des huit premiers mois de 2025, générant un excédent commercial de près de 14 milliards de dollars.

Pour maintenir ce rythme et atteindre les objectifs fixés, entreprises et autorités doivent coopérer, tirer parti des accords de libre-échange, élargir les marchés et renforcer leur résilience face aux défis mondiaux.

Le commerce extérieur entre janvier et août a atteint près de 600 milliards de dollars, en hausse de 16,3% sur un an. Les exportations, de 306 milliards de dollars (+14,8%), ont déjà dépassé le niveau prévu pour l’année. L’excédent commercial de près de 14 milliards de dollars a contribué à la stabilité macroéconomique. Des experts ont qualifié ces résultats d’impressionnants, dans un contexte mondial marqué par des incertitudes persistantes, les conflits commerciaux et les tensions géopolitiques continuant de peser sur les chaînes d’approvisionnement internationales.

Les États-Unis sont demeurés un marché d’exportation majeur, avec 106 milliards de dollars en sept mois (+41%).

L’industrie électronique est restée le moteur principal, avec 100 milliards de dollars d’exportations en huit mois, représentant plus de 30% du montant total.

Cependant, le ministre de l’Industrie et du Commerce, Nguyên Hông Diên, a averti que ces performances masquent encore de nombreux risques liés aux conflits géopolitiques, à la concurrence stratégique entre grandes puissances, au durcissement de la politique commerciale américaine et aux menaces de perturbations des chaînes d’approvisionnement. Pour atteindre une croissance annuelle de 12% des exportations, il faudra réaliser au moins 150 milliards de dollars supplémentaires d’ici la fin de l’année, un défi considérable.

De nombreux experts recommandent de définir des objectifs clairs pour chaque marché, de se concentrer sur les produits clés et de renforcer la coopération avec les bureaux de représentation et les associations professionnelles.

Si le marché américain offre des opportunités, il impose aussi des barrières tarifaires et des normes strictes. Les exportations vers la Chine se heurtent à des préférences de consommation locales et à des contrôles sanitaires stricts, ce qui rend indispensable l’amélioration de la qualité, de la traçabilité et des technologies de conservation. Le marché européen, grâce à l’accord de libre-échange Vietnam–Union européenne (EVFTA), offre une possibilité de diversification, mais reste exposé aux mesures de sauvegarde et aux exigences environnementales.

Dans ce contexte, le ministère de l’Industrie et du Commerce appelle à une coordination renforcée entre les secteurs et les entreprises, à des stratégies claires de segmentation des marchés et de répartition des responsabilités, tout en promouvant les technologies vertes, la numérisation et le développement de l’image de marque nationale...

