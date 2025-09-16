AIPA-46 : le président de l’Assemblée nationale arrive en Malaisie

Le 16 septembre après-midi, le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, accompagné de son épouse et d’une délégation de haut niveau, est arrivé à Kuala Lumpur pour participer à la 46ᵉ Assemblée générale de l’AIPA (Assemblée interparlementaire de l’ASEAN) et effectuer une visite officielle en Malaisie.

Sa participation à l’AIPA-46 réaffirme l’engagement du Vietnam à contribuer activement au développement du rôle de l’AIPA dans le maintien de la paix, de la stabilité et de la coopération régionales, ainsi qu’à la réalisation de la Vision de la Communauté de l’ASEAN 2045. Elle exprime également le soutien du Vietnam à la Malaisie, présidente de l’ASEAN 2025 et de l’AIPA-46, tout en promouvant ses priorités en matière de cybersécurité, d’énergies nouvelles et d’économie numérique…

Dans le cadre de son programme, le président de l’Assemblée nationale participera à une réunion du Comité exécutif de l’AIPA, à la cérémonie d’ouverture et prononcera un discours lors de la première séance plénière. Il aura aussi des rencontres bilatérales avec les chefs de délégation parlementaire de pays membres et partenaires de l’AIPA, ainsi que des entretiens et entrevues avec des dirigeants malaisiens. Il rencontrera par ailleurs le personnel de l’ambassade du Vietnam et la communauté vietnamienne en Malaisie…

Il s’agit de sa première visite officielle en Malaisie depuis l’établissement du Partenariat stratégique intégral entre les deux pays en novembre 2024. Elle intervient dans un contexte de relations bilatérales positives, marquées par une grande confiance politique, une coopération économique et commerciale étroite et des échanges renforcés entre les deux peuples. Les deux organes législatifs entretiennent également une bonne coopération dans les cadres bilatéraux et multilatéraux.

Cette visite vise à mettre en œuvre le Partenariat stratégique intégral Vietnam - Malaisie, en dynamisant la coopération dans les domaines politique, diplomatique, de la défense, de la sécurité, du parlementaire, de l’économie, du commerce, de l’investissement, de la main-d’œuvre, de la culture, du tourisme et des échanges entre les peuples.

