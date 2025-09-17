Plastique et caoutchouc : ouverture de l'exposition VietnamPlas 2025

L’exposition internationale de l’industrie du plastique et du caoutchouc du Vietnam - VietnamPlas 2025 a ouvert ses portes ce mercredi 17 septembre au Centre des expositions et des conférences de Saigon (SECC) à Hô Chi Minh-Ville.

Organisée conjointement par la société par actions de publicité et de foires commerciales Vinexad relevant du ministère de l’Industrie et du Commerce, en collaboration avec la Sarl hongkongaise Yorkers Trade and Marketing Service, cette expo attire la participation de 650 unités venues de 20 pays et territoires dont l'Allemagne, l’Inde, la République de Corée, Taïwan (Chine), l’Indonésie, l’Iran, la Malaisie, les Etats-Unis, le Japon, Singapour, la Thaïlande, et le pays hôte - Vietnam.

Photo : VNA/CVN

VietnamPlas 2025 met en avant une diversité d’équipements, de matières premières, de solutions de recyclage et de produits plastiques innovants venus du monde entier, permettant ainsi aux entreprises vietnamiennes d’accéder rapidement aux technologies modernes ainsi qu’aux tendances écologiques.

Pham Dang Khanh, directeur général adjoint de Vinexad, a déclaré que VietnamPlas 2025 viserait un objectif écologique pour stimuler une croissance durable, répondre à l’évolution des besoins du marché et renforcer la coopération régionale et internationale.

Les exposants de VietnamPlas 2025 accordent une grande importance à la présentation de technologies performantes et de solutions durables, leur conférant un avantage compétitif sur le marché mondial, a dit Pham Dang Khanh.

Une série de séminaires est organisée dans le cadre de VietnamPlas 2025, réunissant des experts, entrepreneurs et entreprises nationales et internationales, afin de fournir des informations approfondies sur les industries du plastique et du caoutchouc. Parmi les sujets phares figurent la stratégie de développement des secteurs du plastique et du caoutchouc au Vietnam, l’évolution des tendances du marché, ainsi que les applications croissantes des matériaux plastiques innovants dans le contexte économique actuel.

Les visiteurs de VietnamPlas 2025, qui se tient jusqu’au 20 septembre, bénéficient de conditions favorables pour explorer des opportunités d’investissement et de développement dans le secteur du plastique durable, ainsi que des initiatives visant à renforcer la chaîne de valeur dans les industries du plastique et du caoutchouc.

VNA/CVN