AIPA-46

Le partenariat parlementaire Vietnam - Malaisie, moteur de la Vision de l’ASEAN

L'ambassadeur de Malaisie au Vietnam, Dato' Tan Yang Thai, a souligné les priorités de la 46ᵉ Assemblée générale de l'Assemblée interparlementaire de l'ASEAN (ASEAN Inter-Parliamentary Assembly - AIPA) et l'importance de la visite officielle du président de l'Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân, en Malaisie du 16 au 20 septembre.

Dans une interview accordée à la presse, l'ambassadeur Dato' Tan Yang Thai a affirmé que la visite du plus haut législateur vietnamien marquait un jalon important dans les relations bilatérales entre le Vietnam et la Malaisie, d'autant plus que les deux nations s'efforcent de consolider leur partenariat stratégique global établi en 2024.

Le thème de l'AIPA-46 met en exergue le rôle pionnier des parlements dans la promotion d'une croissance inclusive et d'un développement durable, des priorités que partagent clairement les deux pays. Le cadre de l'AIPA permet à chaque parlement de déléguer jusqu'à 15 membres et d'encourager le dialogue interparlementaire à travers diverses structures et mécanismes, créant ainsi de multiples opportunités de collaboration bilatérale, a-t-il fait savoir.

La Malaisie espère que cette visite approfondira les échanges parlementaires, notamment par des participations conjointes aux commissions, la coopération entre les fonctionnaires et la mise en œuvre d'initiatives communes de renforcement des capacités. L'objectif est de consolider le consensus législatif sur des politiques favorisant un développement équitable et durable, tout en stimulant la coopération sur des questions régionales cruciales telles que la résilience climatique, la lutte contre la traite des êtres humains et l'investissement durable. Cette occasion permettra également aux parlements de renforcer leur rôle en matière de transparence et de reddition de comptes dans l'exécution des politiques, élevant ainsi le niveau des relations parlementaires bilatérales et contribuant concrètement à la vision de l'ASEAN d'une région prospère, inclusive et durable.

Selon lui, l'AIPA-46 représente un jalon important pour le développement de l'ASEAN, visant à intégrer pleinement la participation des parlements dans la Vision de la Communauté de l'ASEAN 2045. En tant que président de l'ASEAN et de l'AIPA en 2025, la Malaisie met l'accent sur l'inclusion et le développement durable, illustrant son engagement à garantir que personne ne soit laissé pour compte dans le processus de développement régional. Le thème de l'AIPA-46 "Les parlements en première ligne pour une croissance de l'ASEAN inclusive et durable" souligne la nécessité pour les parlements de passer d'un rôle consultatif à un rôle de leadership législatif proactif, assumant la responsabilité de la surveillance, garantissant la reddition de comptes et traduisant les aspirations régionales en lois et politiques concrètes.

L'événement mettra en lumière le rôle central des parlements dans la promotion d'un développement inclusif et durable, les positionnant au cœur de la réalisation des objectifs à long terme de l'ASEAN. Il encouragera également l'apprentissage mutuel entre les nations par le partage de bonnes pratiques législatives et de mécanismes de surveillance efficaces.

Promouvoir un développement inclusif et durable

En outre, l'AIPA-46 vise à renforcer les capacités parlementaires pour répondre proactivement aux nouveaux défis et opportunités sur la voie d'une croissance inclusive, et à encourager une collaboration plus étroite entre les parlements et le secteur privé, ainsi que le monde universitaire, afin d'assurer que la Vision de la Communauté de l'ASEAN 2045 soit promue avec la participation étendue de l'ensemble de la société. L'AIPA-46 ne se limite pas à un événement diplomatique, mais marque également le rôle de leadership des parlements dans la feuille de route de développement à long terme, axée sur les citoyens de l'ASEAN, a-t-il ajouté.

Concernant la participation vietnamienne, le diplomate malaisien a rappelé l'histoire longue et active du Vietnam au sein de l'AIPA, en tant que membre précoce avec des contributions remarquables. Alors que la Malaisie assume la présidence de l'ASEAN et de l'AIPA cette année, le Vietnam continue de coopérer et de démontrer son rôle et ses contributions dans de nombreux domaines et thèmes essentiels. À travers les cadres de l'AIPA, y compris les sessions de l'Assemblée générale et les mécanismes spécialisés tels que le Groupe des jeunes parlementaires de l'AIPA (YPA), le Groupe des femmes parlementaires de l'AIPA (WAIPA), le Groupe consultatif de l’Assemblée interparlementaire de l’ASEAN (AIPA Caucus) et le Conseil consultatif de l'AIPA sur les drogues dangereuses (AIPACODD), la délégation vietnamienne peut apporter des contributions efficaces et pratiques.

Dans ces cadres et mécanismes, le Vietnam devrait continuer à apporter des contributions substantielles concernant la croissance inclusive, l'économie numérique, le développement durable et la promotion du rôle de la jeunesse. En outre, le Vietnam possède une riche expérience pratique des réformes en cours dans le pays, visant à promouvoir une croissance équitable et la résilience face aux impacts environnementaux.

La participation du Vietnam devrait également contribuer à des recommandations conformes aux objectifs de l'AIPA, notamment en favorisant des cadres juridiques et des mécanismes de surveillance pour renforcer l'inclusion et le développement durable dans toute la région, a conclu l'ambassadeur malaisien.

VNA/CVN