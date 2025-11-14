Intempéries

Le Premier ministre ordonne un plan d'action urgent pour relancer le Centre

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a signé la dépêche officielle N° 215/CD-TTg, daté du 13 novembre 2025, établissant un plan d'action concentré et des priorités strictes pour la relance des activités économiques et la stabilisation de la vie des populations dans la région Centre, lourdement éprouvée par les récents typhons et inondations.

>> Dà Nang : aide d’urgence du Centre de coordination de l’ASEAN pour l’assistance humanitaire

>> Inondations à Huê : Hô Chi Minh-Ville débloque 20 milliards de dôngs

>> Les Vietnamiens d’Allemagne manifestent leur solidarité avec les régions sinistrées du Vietnam

>> Réparation rapide des conséquences des typhons et inondations au Centre

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre a tenu à saluer les efforts des autorités à tous les niveaux, des forces armées et de la police, ainsi que la proactivité et la résilience de la population. Leur mobilisation rapide et coordonnée a été cruciale pour limiter significativement les pertes humaines et matérielles face à ces catastrophes naturelles.

Poursuivant les directives précédentes, le chef du gouvernement a enjoint aux dirigeants des villes et provinces sinistrées d'intensifier leurs efforts de manière urgente et efficace. Des objectifs clairs et des échéances strictes ont été fixés pour les tâches immédiates.

Les autorités locales doivent rendre visite et apporter un soutien aux familles sinistrées avant le 15 novembre 2025. Elles doivent également assurer l'hébergement temporaire des sinistrés et finaliser l'aide à la réparation des maisons endommagées avant le 20 novembre 2025.

La construction de nouveaux logements et la réinstallation des ménages sinistrés doivent être impérativement achevées avant le 31 janvier 2026. Cette mesure inclut la création d'une nouvelle zone de réinstallation dédiée aux familles de la commune de De Gi, dans la province de Gia Lai. Les localités doivent aussi fournir vivres et produits essentiels aux foyers exposés au risque de pénurie

Photo : VNA/CVN

La mobilisation maximale des forces vives (militaires, policiers, jeunes) est strictement exigée pour assister la population et les entreprises. Cette force combinée doit être déployée pour le nettoyage complet des habitations, des routes, des écoles, des stations médicales et des usines, avec un achèvement impératif fixé au 20 novembre 2025.

La remise en état opérationnel de toutes les infrastructures essentielles - incluant l'électricité, l'eau, les télécommunications, le transport routier et les systèmes d'irrigation - doit également être menée à terme avant cette même date butoir.

VNA/CVN