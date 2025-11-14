Le Vietnam ouvre un vaste chantier : 100 écoles en construction aux frontières

Une cérémonie de lancement des travaux de construction simultanée d’écoles polyvalentes internes dans les communes frontalières s’est tenue dimanche 9 novembre dans 17 villes et provinces, illustrant la profonde portée politique et sociale de ce projet et l’attention particulière que le Parti et l’État accordent à l’éducation dans les zones frontalières, reculées et défavorisées.

>> Des écoles-internats s’élèvent le long des frontières pour un avenir équitable

>> Cérémonie de pose de la première pierre d'écoles dans les zones frontalières

>> Des dirigeants à la cérémonie de lancement simultané de écoles-internats dans les zones frontalières

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a assisté à la cérémonie et a prononcé un discours d’orientation à la province de Thanh Hoa au Centre.

Garantir l'accès à l'éducation pour tous les enfants des régions frontalières

S'exprimant lors de l'événement, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que le Parti et l'État considéraient l'éducation et la formation comme une priorité nationale absolue, car elles constituaient le fondement du développement de la personnalité, des vertus et des capacités de chacun, et représentent un facteur déterminant de la réussite en matière de ressources humaines, essentielles au développement et à la défense du pays.

"Chaque école sera un lieu pour semer des connaissances, nourrir des rêves et réaliser des aspirations. Elles seront des symboles de l’unité nationale et de la responsabilité collective envers les habitants des zones frontalières", a déclaré le Premier ministre.

Il a également exprimé sa confiance dans le succès du programme de construction des écoles internes inter-niveaux dans les communes frontalières, soulignant que cet effort contribuera au développement rapide et durable de ces régions frontalières, tout en soutenant la croissance économique du pays dans son ensemble.

Le lancement simultané de 72 projets le même jour, avec la participation de dirigeants du gouvernement, des ministères et des autorités locales, reflète l'engagement collectif du système politique à garantir des conditions d'apprentissage adéquates pour les enfants des zones frontalières. Le Premier ministre a insisté sur l'importance d'achever la construction de 100 écoles avant le début de l'année scolaire 2026-2027, conformément aux objectifs fixés dans la Résolution 71 du Bureau politique sur les priorités en matière d’éducation et de formation, ainsi que dans les directives du gouvernement.

La cérémonie a également marqué le lancement des travaux de construction de 72 internats de niveau intermédiaire (primaire et premier cycle du secondaire) parmi les 100 prévus pour 2025. Leur achèvement est prévu pour le 30 août 2026, avant la rentrée scolaire 2026-2027. La construction de 28 écoles avait déjà débuté dans certaines localités depuis juillet. Ce programme de construction de 100 internats contribue ainsi à la sécurité sociale, au développement socio-économique et à la sécurité-défense des régions frontalières. Un investissement total de près de 20.000 milliards de dongs (760,1 millions de dollars) y est consacré.

Une politique humaine contribuant à l'objectif d'une éducation complète et équitable

Depuis la réorganisation administrative, le pays compte 22 villes et provinces frontalières terrestres, avec un total de 248 communes frontalières. Selon les statistiques, ces 248 communes comptent actuellement 956 écoles d'enseignement général capable d'accueillir plus de 625.000 élèves. Parmi eux, plus de 332.000 ont besoin d'être scolarisés en semi-internat ou en internat, mais seulement 59.000 élèves sont accueillis dans 22 écoles internats ethniques et 160 écoles semi-internats ethniques. Plus de 273.000 élèves (soit 43,7%) n'ont pas accès à ces écoles. Ces enfants doivent encore parcourir des dizaines de kilomètres à travers la forêt, les cols et les pentes pour se rendre en classe. Cela n'affecte pas seulement la qualité de leur apprentissage, mais menace également leur sécurité en période de fortes pluies et de tempêtes.

Photo : VNA/CVN

Face à cette réalité urgente, le 18 juillet 2025, l'annonce sur la Conclusion du Bureau politique sur la politique d'investissement dans la construction d'écoles pour les communes frontalières (annonce N° 81-TB/TW du 18 juillet 2025) a été signé et publié, approuvant le principe d'investissement dans la construction d'écoles internats polyvalentes dans les 248 communes frontalières terrestres. Dans un premier temps, il est prévu de construire ou de rénover 100 écoles en 2025 (au plus tard à la rentrée scolaire 2026-2027). Ces écoles serviront de modèle pour une mise en œuvre à grande échelle par la suite, afin d'atteindre l'objectif de construction de 248 écoles au cours des 2-3 prochaines années.

Le Bureau politique a souligné que l'investissement dans la construction d'écoles pour les communes frontalières terrestres est une tâche centrale et importante pour le développement socio-économique et la mise en œuvre de la politique ethnique, visant à améliorer le niveau d'instruction, la qualité des ressources humaines, à former des cadres issus des minorités ethniques et des localités, à améliorer le niveau de vie matériel et spirituel des populations frontalières, et à contribuer à consolider la défense et la sécurité nationales.

Immédiatement après, le 27 juillet 2025, le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé une réunion pour lancer la campagne de construction de 100 écoles pour les communes frontalières. Il a demandé aux ministères, aux forces armées, au Front de la Patrie et aux organisations de masse de s'engager de manière coordonnée. Il a exigé aux localités de concentrer leurs ressources pour achever la construction des 100 écoles dans 100 communes frontalières terrestres au plus tard le 30 août 2026.

La politique de construction de 248 écoles internats polyvalentes dans les régions frontalières n'est pas seulement une décision importante profondément humaine, mais aussi une étape concrète et pratique, contribuant de manière significative à la réalisation de l'objectif de développement d'un système éducatif complet, moderne, juste et équitable, tel qu'énoncé dans la Résolution 71. Elle témoigne également de l'unité de pensée et d'action des dirigeants du Parti et de l'État concernant la cause de l'éducation.

Le 27 juillet 2025, le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, lors de la cérémonie de lancement de la construction de l'école internat polyvalente de Si Pa Phin - le premier projet d'école internat polyvalente mis en œuvre conformément à la politique du Bureau politique - a clairement indiqué que la politique d'investissement dans la construction de 248 écoles internats polyvalentes dans les communes frontalières terrestres était une politique juste et d'une profonde signification humanitaire, démontrant l'attention particulière du Parti et de l'État envers les populations frontalières, des zones reculées et défavorisées.

Chaque école achevée dans les régions frontalières de la Patrie devient un foyer de savoir pour les élèves de ces régions, constitue également l'aspiration à progresser et la détermination à préserver et à construire une frontière forte sur la base du savoir.

VNA/CVN