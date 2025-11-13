Protection des enfants sur les plateformes de commerce électronique

Lors de la 10ᵉ session de la XV e Assemblée nationale tenue le 13 novembre, les députés ont débattu du projet de loi sur le commerce électronique, mettant en avant la nécessité de protéger les enfants dans l’environnement numérique.

La députée Trinh Thi Tu Anh, province de Lâm Dông (Centre), a rappelé que plus de 90% des enfants vietnamiens utilisent Internet chaque jour, devenant ainsi des "citoyens numériques" vulnérables face aux algorithmes d’intelligence artificielle qui connaissent mieux les goûts des enfants que leurs parents.

Elle a proposé d’ajouter un article sur la responsabilité de la protection des enfants dans le commerce électronique. Les principes évoqués par la députée sont : interdiction de la publicité basée sur les données personnelles des mineurs, non personnalisé par les algorithmes et suppression rapide des contenus nocifs...

La députée Nguyên Thi Viêt Nga, ville de Hai Phong (Nord), a souligné les risques liés aux livestreams de vente, souvent accessibles à tous, y compris aux mineurs. Elle a demandé des règles de classification par âge et des avertissements pour les contenus sensibles.

De son côté, la députée Hoàng Thi Thanh Thuy, province de Tây Ninh (Sud), a plaidé pour un contrôle préalable des livestreams promouvant des produits pouvant affecter la santé publique, comme les compléments alimentaires ou les cosmétiques.

Enfin, le député Bê Trung Anh, province de Vinh Long (Sud), a insisté sur la cohérence entre la loi sur le commerce électronique et celle sur la protection des données personnelles, afin d’éviter toute atteinte à la vie privée tout en construisant une économie numérique éthique et durable.

