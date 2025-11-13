Renforcer la coopération dans les médias, consolider l’amitié spéciale Vietnam - Laos

Le vice-Premier ministre Mai Van Chinh a reçu, le 13 novembre à Hanoï, Vannasin Simmavong, directeur général de l’Agence de presse lao Pathet (KPL), en visite de travail au Vietnam.

Le vice-Premier ministre a adressé ses félicitations au Parti, à l’État et au peuple lao pour leurs réalisations récentes, malgré un contexte régional et mondial complexe. Il a exprimé sa conviction que, sous la direction clairvoyante du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL), le Laos poursuivra avec succès ses objectifs de développement socio-économique et se préparera activement à son prochain Congrès national du PPRL.

Photo : VNA/CVN

Le Vietnam soutient fermement la politique de renouveau et l’œuvre de défense et de construction nationale du Laos, tout en accordant une importance particulière au renforcement constant de la grande amitié, de la solidarité spéciale et de la coopération intégrale entre les deux pays.

Le vice-Premier ministre a salué la coopération efficace entre les organes d’information des deux pays, notamment entre l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) et la KPL. Ces activités contribuent à diffuser largement les informations sur les grands événements, à approfondir la compréhension mutuelle entre les deux peuples et à éduquer les jeunes générations sur la tradition de solidarité fidèle entre les deux nations.

Le vice-Premier ministre a exprimé sa vive appréciation pour le rôle joué par la VNA (Vietnam News Agency) dans le soutien à la KPL (Khaosan Pathet Lao), notamment l'appui technique et la formation du personnel de la KPL, la mise en place réussie du site d’information dédié à l’année de la présidence lao de l’ASEAN.

Ces initiatives ont été soulignées comme une illustration éclatante de la coopération étroite entre les deux agences de presse nationales.

Il a demandé la VNA et la KPL à poursuivre la mise en œuvre du nouvel accord de coopération, à intensifier la formation, à renforcer l’innovation technologique et à promouvoir la fourniture d’informations officielles et opportunes, contribuant à la lutte contre les fausses nouvelles et à la consolidation de la confiance mutuelle.

Vannasin Simmavong a exprimé sa profonde gratitude envers le gouvernement vietnamien et la VNA pour leur appui constant, rappelant que la KPL, fondée en 1968 grâce à l’aide précieuse de la VNA, n’a cessé de se développer depuis. Il a affirmé la volonté de la KPL de renforcer encore la coordination avec la VNA afin de consolider la grande amitié, la solidarité spéciale et la coopération intégrale entre les deux pays.

Photo : VNA/CVN

Dans la matinée du même jour, au siège de la VNA, la délégation de la VNA dirigée par sa directrice générale Vu Viêt Trang et la délégation de la KPL dirigée par son directeur général Vannasin Simmavong ont eu un entretien pour évaluer les résultats de la coopération pour la période 2022-2025 et signé un accord de coopération professionnelle pour la période 2026-2030.

Auparavant, les 10 et 11 novembre, la délégation de la KPL dirigée par son directeur général eu une visite de travail dans la province de Nghê An (Centre).

VNA/CVN