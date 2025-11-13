Excellence médicale et francophonie : Hanoï et Clermont-Ferrand unissent leurs forces

Une cérémonie de signature des conventions de coopération s’est tenue ce mercredi 12 novembre à Hanoï, officialisant un partenariat renforcé entre plusieurs universités et hôpitaux vietnamiens et français.

Les signataires vietnamiens incluent l’Université de médecine et de pharmacie, l’Hôpital E, l’Hôpital de l’amitié Viêt Duc, l’Hôpital universitaire de Linh Dàm. Leurs partenaires français : l’Université Clermont-Auvergne et le Centre hospitalier universitaire (CHU) de Clermont-Ferrand.

Cet événement marque une nouvelle étape dans le développement des relations de coopération médicale et académique durables entre la France et le Vietnam.

Les liens entre Clermont-Ferrand et Hanoï dans le domaine médical remontent aux années 1980-1990, à l’initiative du Professeur Charles de Riberolles, chef du Service de chirurgie cardiaque du CHU Clermont-Ferrand, et du Professeur Tôn Thât Bach, ancien recteur de l’Université de médecine de Hanoï. Depuis plus de trente ans, des centaines de médecins, d’infirmiers et d’experts médicaux français se sont rendus au Vietnam pour enseigner, former et partager leur expertise dans les domaines de la chirurgie cardiaque, de l’anesthésie-réanimation, de l’imagerie médicale et de la gestion hospitalière.

Pour un partenariat durable

Depuis 1991, 72 médecins et personnels de santé vietnamiens ont été formés au CHU Clermont-Ferrand, pour des séjours de six mois à deux ans, dans des spécialités telles que la chirurgie cardiovasculaire, la réanimation, l’imagerie médicale, les soins infirmiers et la gestion hospitalière. Aujourd’hui, nombre d’entre eux occupent des postes de responsabilité dans le système de santé vietnamien, parmi lesquels le Dr Duong Duc Hùng, directeur de l’Hôpital de l’amitié Viêt Duc ; le Dr Nguyên Công Huu, directeur de l’Hôpital E ; et le Dr Nguyên Huu Uoc, chef du Service de chirurgie cardiaque, vasculaire et thoracique de l’Hôpital Tâm Anh.

"Cette signature intervient dans un contexte de réformes profondes du système de santé vietnamien, portées par la Résolution N°72 du Politburo du Parti, datée du 9 septembre 2025. En faisant de la santé une priorité nationale et en visant la gratuité des soins de base d’ici 2030, le Vietnam engage une transformation d’ampleur où la formation des ressources humaines devient un levier central", a précisé Romain Busuttil, conseiller adjoint de coopération et d’action culturelle de l’ambassade de France au Vietnam.

La France, à travers sa stratégie santé mondiale 2023-2027 et le renouvellement de l’accord intergouvernemental en santé (AIG) qui lie les deux pays, se tient pleinement aux côtés du Vietnam pour l’accompagner dans cette transformation. La coopération entre Clermont-Ferrand et Hanoï en est une illustration concrète, fondée sur le partage d’expertise et la valorisation de la francophonie médicale.

"Les conventions signées aujourd’hui poseront les bases des prochaines étapes : renforcement de la formation clinique et universitaire, recherche conjointe en chirurgie, imagerie et santé publique, mobilité croisée d’enseignants et d’internes, et structuration de nouveaux axes 2026-2028, notamment en chirurgie vasculaire, médecine d’urgence, cancérologie, soins infirmiers et santé numérique", a-t-il ajouté.

"L’Université nationale de Hanoï s’est toujours fixée pour objectif stratégique de bâtir un écosystème académique multidisciplinaire et pluridimensionnel de niveau international, dans lequel la médecine et les sciences de la santé occupent une place prioritaire. La signature d’aujourd’hui n’est pas seulement un accord de coopération ; elle illustre pleinement cette orientation stratégique", a affirmé Dào Thanh Truong, vice-président de l’Université nationale de Hanoï.

Santé pour demain

"La signature de ces nouveaux accords représente une étape importante dans la poursuite de cette coopération. Nos objectifs sont clairs : renforcer les capacités des médecins et des personnels de santé vietnamiens, favoriser la formation clinique et scientifique conjointe, tout en développant la coopération en matière de gestion hospitalière intelligente et de transformation numérique – des enjeux essentiels pour un système de santé moderne et durable", a souligné Lê Ngoc Thành, directeur de l’Université de médecine et de pharmacie.

Il a précisé que ces accords encourageront également la mobilité et la compréhension mutuelle entre les deux pays, à travers l’accueil de médecins et d’étudiants français au Vietnam et vice versa pour des stages, missions cliniques ou projets de recherche. Ces échanges contribueront à enrichir les pratiques, renforcer les liens humains et bâtir des ponts durables entre les communautés médicales.

En décembre prochain, l’UMP, en collaboration avec l’Hôpital E, l’Hôpital de l’amitié Viêt Duc et l’Hôpital universitaire de Linh Dàm, poursuivra la mise en œuvre d’une nouvelle série d’accords de coopération avec l’Université Clermont-Auvergne et le CHU Clermont-Ferrand. Ces accords porteront sur le renforcement des échanges d’étudiants de troisième cycle, d’internes et d’enseignants, la promotion de projets conjoints et de publications internationales, ainsi que le transfert de technologies médicales avancées au service d’une médecine moderne et innovante.

Texte et photos : Quê Anh/CVN