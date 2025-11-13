Réunion sur la reconstruction après les catastrophes naturelles au Centre

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé, dans l’après-midi du 13 novembre au siège du gouvernement à Hanoï, une visioconférence avec les ministères et organismes du ressort central et les localités du Centre pour évaluer la situation et coordonner les efforts de relèvement pour stabiliser la vie des habitants et relancer la production et les activités économiques.

>> Le Vietnam s’emploie à améliorer sa gestion des catastrophes

>> Préparation proactive pour réduire les pertes liées aux catastrophes naturelles

>> Hô Chi Minh-Ville au chevet du Nord et du Centre frappés par les catastrophes

Photo : VNA/CVN

De la fin octobre au début novembre, les provinces allant de Hà Tinh à Dak Lak avaient été durement touchées par des tempêtes, inondations et pluies diluviennes, notamment les crues historiques survenues à Huê et Dà Nang, après le passage du typhon Kalmaegi (13e typhon frappant la Mer Orientale cette année). Ces catastrophes ont provoqué de lourdes pertes humaines et matérielles, endommagé des infrastructures essentielles et paralysé l’activité économique. Les dégâts sont estimés à plus de 30.000 milliards de dôngs (1,13 milliard de dollars), soit une perte équivalant à 0,2 à 0,4% du PIB.

Le typhon N°13, à lui seul, a fait 6 morts et 39 blessés, détruit près de 1.280 habitations et en a endommagé près de 90.000 autres ; 524 navires ont été coulés ou abîmés, et plus de 54.000 cages d’élevage aquacole ont été dévastées. Face à cette situation, le Premier ministre a décidé d’allouer 1.465 milliards de dôngs d’aide d’urgence, tandis que le Comité central du Front de la Patrie du Vietnam a distribué 206 milliards de dôngs à sept provinces du Centre. Le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement a livré 692 tonnes de semences, et le ministère des Finances a fourni 5.300 tonnes de riz pour soutenir les populations sinistrées.

S’adressant à la visioconférence, Pham Minh Chinh a salué la détermination et la réactivité des autorités dans la prévention et la gestion des catastrophes, et les forces armées, la police, les entreprises et les bienfaiteurs pour leur solidarité envers les régions touchées. Il a demandé de soutenir les familles endeuillées et sinistrées, de rechercher les disparus et de soigner les blessés. Le ministère des Finances devra soumettre avant midi le 14 novembre un plan d’aide financière.

Il a exigé la restauration rapide des réseaux d’électricité, d’eau, de transport et de télécommunications, ainsi que la distribution de riz dès le 14 novembre.

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre a exhorté les entreprises à reprendre rapidement leurs activités afin d’éviter les ruptures d’approvisionnement et les manquements contractuels à l’international. Le ministère de l’Éducation doit recenser les dégâts subis par les écoles et le ministère de la Santé veiller à la situation sanitaire post-catastrophe.

Les banques sont invitées à suspendre, reporter ou rééchelonner les dettes, tandis que le ministère de l’Agriculture doit suivre de près la reprise agricole et la fourniture de semences et de bétail. Le ministère de la Construction doit évaluer l’état des infrastructures, et celui de l’Industrie et du Commerce garantir l’approvisionnement en carburant, eau et matériaux de construction, tout en évitant la hausse artificielle des prix.

Auparavant, lors de sa visite sur le terrain à Gia Lai, où les pertes dues au typhon N°13 sont estimées à environ 5.900 milliards de dôngs, le Premier ministre a demandé au ministère des Finances de réévaluer les fonds de réserve afin d’assurer une aide appropriée et rapide. Il a appelé les autorités locales à mobiliser sans délai leurs ressources pour réparer les infrastructures essentielles et soutenir les habitants à surmonter les difficultés.

VNA/CVN