Le Professeur associé Nguyên Tuân Cuong élu académicien correspondant étranger

Le P r . associé-D r . Nguyên Tuân Cuong, ancien directeur de l’Institut d’études hán-nôm, a été élu académicien correspondant étranger (correspondant étranger) de l’Académie des inscriptions et belles-lettres (AIBL) à l’âge de 45 ans.

L’élection a eu lieu lors de la session plénière de l’AIBL le 17 octobre, selon l’Académie vietnamienne des sciences sociales (VASS). Nguyên Tuân Cuong est le deuxième chercheur vietnamien à recevoir cette distinction, après le regretté Professeur Phan Huy Lê.

Fondée en 1663, l’AIBL est l’une des cinq Académies dont la réunion forme l’Institut de France, et figure parmi les institutions universitaires les plus prestigieuses au monde dans le domaine des sciences humaines, spécialisée en archéologie, histoire, philologie et culture classique.

Né en 1980 dans la province de Thai Binh (aujourd’hui province de Hung Yên), Nguyên Tuân Cuong est un chercheur confirmé. Docteur en sciences humaines depuis 2012, il a été nommé professeur associé en 2019.

Il a dirigé l’Institut d’études hán-nôm de 2015 à 2025 et a auparavant enseigné à l’Université nationale du Vietnam à Hanoï. Nguyên Tuân Cuong a également été chercheur invité à l’Institut Harvard-Yenching et a participé à un programme universitaire de la Fondation du Japon à Osaka de 2011 à 2012.

Auteur de plus de 20 ouvrages et de 100 études en vietnamien, anglais, chinois, japonais, français et coréen, Nguyên Tuân Cuong est considéré comme un expert de premier plan des textes hán-nôm, de l’exégèse textuelle et du patrimoine intellectuel vietnamien.

Il a dirigé d’importantes collections de recherche telles que la Série culturelle hán-nôm et la Série des inscriptions vietnamiennes, contribuant ainsi de manière significative à la préservation et à la diffusion du patrimoine classique national.

