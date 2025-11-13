La police lance un appel à témoins dans une affaire d’escroquerie australo-vietnamienne

L’Agence de police d’enquête relevant du ministère de la Police, a lancé le 12 novembre un appel à témoins contre les victimes d’une vaste escroquerie aux prêts.

Deux personnes sont accusées d’avoir perçu des honoraires pour des financements fictifs de plusieurs milliards de dollars.

Ranjit Thambyrajah, un Australien de 65 ans à la tête de la société Berhero, qui opère sous le nom d’Acuity Funding en Australie, et directeur général de Nam Song Hau Petroleum Trading and Investment JSC, ainsi que Nguyên Viêt Anh, 43 ans, de nationalité vietnamienne et australienne, dirigeant d’Acuity Funding Vietnam et directeur général adjoint de la même compagnie vietnamienne, sont soupçonnés d’avoir escroqué de nombreuses entreprises et particuliers.

Le duo promettait des prêts allant de centaines de millions à des milliards de dollars américains, puis percevait d’importants "frais de service" malgré son incapacité à octroyer des prêts, ont indiqué les enquêteurs.

Le 13 octobre, l’agence de police d’enquête a engagé des poursuites pénales pour "escroquerie" à Hanoï, Hô Chi Minh-Ville, Cân Tho et dans d’autres localités, en vertu de l’article 174 du Code pénal de 2015.

Ranjit Thambyrajah et Nguyên Viêt Anh ont été placés en garde à vue respectivement les 13 et 20 octobre.

Toute personne physique ou morale ayant versé des frais à Ranjit Thambyrajah et à Acuity Funding est considérée comme victime, ont précisé les enquêteurs.

Afin de garantir une enquête approfondie, le ministère invite toutes les parties concernées à contacter l’agence pour les démarches juridiques. Elles peuvent contacter directement l’enquêteur Lê Quang Hung au 09 36 87 88 88 pour obtenir des conseils et une assistance, conformément à la réglementation.

VNA/CVN