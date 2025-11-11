Dà Nang : aide d’urgence du Centre de coordination de l’ASEAN pour l’assistance humanitaire

Le 11 novembre, le Département de la gestion des digues et de la prévention des catastrophes (relevant du ministère de l’Agriculture et de l’Environnement) a annoncé avoir reçu un lot d’aide d’urgence du Centre de coordination de l’ASEAN pour l’assistance humanitaire dans la gestion des catastrophes (ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management - AHA Centre), destiné aux habitants touchés par les récentes pluies et inondations à Dà Nang (Centre).

>> Crues au sommet et pluies diluviennes persistantes au Centre

>> Intempéries : Dà Nang déclare l’état d’urgence pour les infrastructures de transport

>> Les eaux montent à nouveau à Huê et à Dà Nang, de fortes pluies s’abattent sur le Centre

Photo : VNA/CVN

Le premier vol transportant l’aide est arrivé à l’aéroport de Dà Nang à la mi-journée du 11 novembre. Il s’agit du premier des trois vols prévus pour acheminer 3.648 kits ménagers essentiels, 1.999 kits de cuisine et 3.000 kits d’hygiène personnelle, pour une valeur totale estimée à plus de 264.000 dollars. Les deux vols restants doivent atterrir dans la soirée du 11 novembre et dans la matinée du 12 novembre.

Le Comité municipal du Front de la Patrie du Vietnam de Dà Nang est chargé de la réception et de la distribution de cette aide dans les zones gravement sinistrées par les intempéries de la fin octobre et du début novembre.

Les pluies prolongées ont provoqué de lourds dégâts à Dà Nang : des dizaines de morts, quatre disparus, 47 blessés et des pertes matérielles dépassant 837 milliards de dôngs. De nombreuses communes ont été submergées ou isolées, et la circulation gravement perturbée.

Auparavant, en octobre 2025, le Centre AHA avait déjà apporté son soutien aux habitants touchés par les tempêtes et inondations dans la province de Cao Bang (Nord).

VNA/CVN