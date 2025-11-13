Ouverture de deux grands salons sur la mode et l’industrie mère-enfant à Hô Chi Minh-Ville

Le Centre des foires et expositions de Saïgon (SECC) est devenu le théâtre de deux inaugurations majeures ce 13 novembre : le Salon international de la technologie et des matériaux pour vêtements de sport, de nuit et de lingerie (SIUF Vietnam 2025) et celui de l'industrie des produits pour enfants, bébés et maternité (CBME Vietnam 2025).

Organisés pour la première fois sur le sol vietnamien par Informa Markets Vietnam et ses partenaires, les salons de cette année bénéficient du soutien d'associations professionnelles clés telles que l'Association vietnamienne du textile et de l'habillement (VITAS) et l'Association de l'habillement, du textile, de la broderie et du tricot de Hô Chi Minh-Ville (AGTEK). Ces événements réunissent acheteurs, fabricants, distributeurs et grandes marques régionales du monde entier, formant un écosystème complet reliant les fournisseurs OEM/ODM aux marques et aux détaillants.

Les deux salons, qui rassemblent des centaines de marques, fabricants et fournisseurs de premier plan, ont pour objectif de stimuler la chaîne d'approvisionnement, le commerce et l'innovation. Ils contribuent à positionner le Vietnam comme un carrefour stratégique de production et de consommation en Asie du Sud-Est pour la mode fonctionnelle et les produits de soins mère-enfant.

Dans le cadre de ces expositions, qui se tiendront jusqu'au 15 novembre, une série de séminaires et conférences est organisée. Ces rencontres visent à analyser le comportement des consommateurs et à aider les entreprises à élaborer des stratégies de branding à l'ère numérique. Des programmes de mise en relation d'affaires sont également proposés.

De nombreuses entreprises espèrent que SIUF Vietnam 2025 et CBME Vietnam 2025 deviendront des plateformes professionnelles clés, contribuant à la transformation des chaînes d'approvisionnement, à l'expansion des exportations et à l'amélioration de la valeur des marques vietnamiennes.

