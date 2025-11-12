Les Vietnamiens d’Allemagne manifestent leur solidarité avec les régions sinistrées du Vietnam

La Fédération des associations des Vietnamiens en Allemagne a mobilisé plus de 4,17 milliards de dôngs (près de 159.000 dollars) pour soutenir les sinistrés des inondations au Vietnam.

Photo : Thu Hang/VNA/CVN

Cette information a été annoncée lors d'une réunion le 10 novembre à Berlin, organisée par le Comité exécutif de la Fédération des associations des Vietnamiens en Allemagne afin de faire le bilan de deux campagnes de collecte de fonds.

Selon Nguyên Quang Anh, vice-président de la Fédération et responsable de la collecte de fonds, les campagnes, lancées le 5 octobre, ont permis de récolter plus de 4,17 milliards de dôngs auprès de l'ambassade du Vietnam, des associations des Vietnamiens en Allemagne, d'entreprises et de particuliers.

Une première somme de plus de 3,75 milliards de dôngs a été remise le 24 octobre au Comité central du Front de la Patrie du Vietnam afin de fournir une aide d'urgence aux victimes des typhons Bualoi et Matmo. Une seconde somme de 420 millions de dongs sera transférée dans les prochains jours.

Nguyên Quang Anh a exprimé sa gratitude pour les contributions de la communauté, soulignant que les campagnes menées avaient renforcé la solidarité et les liens entre les Vietnamiens de l'étranger et leur pays d'origine.

VNA/CVN