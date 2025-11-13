Le chef du PCV appelle à faire de Long Thành un modèle d’aéroport intelligent

En se rendant le 13 novembre sur le chantier de l’aéroport international de Long Thành, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, a souligné que ce projet stratégique devait devenir un modèle d’aéroport moderne, durable et intelligent du pays, contribuant à affirmer la position du Vietnam sur la carte aérienne régionale et mondiale.

Selon le ministre de la Construction Trân Hông Minh, le projet de Long Thành est conçu pour une capacité annuelle de 100 millions de passagers et 5 millions de tonnes de fret, sur une superficie totale de 5.000 ha, et sera réalisé en trois phases d’investissement.

La première phase comprend deux pistes d’atterrissage et de décollage, un terminal passagers principal ainsi que des ouvrages connexes, pour une capacité de 25 millions de passagers et 1,2 million de tonnes de fret par an. Les travaux devraient être achevés d’ici au 19 décembre 2025, pour une mise en service commerciale au premier semestre 2026.

Le projet se compose de quatre sous-projets. Le premier concerne la construction des bâtiments administratifs des services publics tels que la gestion aéroportuaire, la douane, la police, la sécurité frontalière et les services de quarantaine animale et végétale – actuellement en phase de finition. Le deuxième, mis en œuvre par la Société de gestion du trafic aérien du Vietnam, porte sur les ouvrages de navigation aérienne et l’installation des équipements techniques. Le troisième regroupe les ouvrages essentiels de l’aéroport, comprenant 15 lots, dont trois déjà terminés et douze en cours d’exécution. Le quatrième sous-projet concerne les infrastructures auxiliaires et les services commerciaux, menés par divers investisseurs, dont Vietnam Airlines et la Société des aéroports du Vietnam (ACV), afin d’assurer une exploitation coordonnée dès la mi-2026.

Parallèlement, le gouvernement a chargé le ministère de la Construction, l’ACV et les organes compétents d’étudier le lancement de la phase 2, qui prévoit la construction d’une troisième piste à partir du 19 décembre 2025.

Après avoir écouté les rapports et discussions, le secrétaire général Tô Lâm a salué les progrès accomplis et les résultats encourageants de la première phase, y voyant une preuve concrète de la capacité d’organisation, de gestion et d’autonomie technique des entreprises vietnamiennes dans la réalisation d’ouvrages d’envergure nationale. Grâce à la maîtrise des technologies de gestion avancées et à l’application de modèles aéroportuaires modernes, Long Thành se dirige vers un standard d’aéroport vert, intelligent et durable, marquant l’empreinte vietnamienne dans l’ère du développement durable.

Le secrétaire général a hautement apprécié les efforts considérables du gouvernement, des ministères, des collectivités locales, du maître d’ouvrage et des consortiums d’entreprises pour accélérer les travaux, assurer la qualité et respecter les délais. Il a souligné que Long Thành devait être construit dans un esprit pionnier et novateur, pour devenir un nouveau modèle d’infrastructure aérienne moderne, durable et intelligente au Vietnam.

À cette fin, il a demandé aux ministères et investisseurs d’élaborer un ensemble de critères d’évaluation de la compétitivité internationale pour Long Thành, axé sur la qualité des services, l’expérience des passagers, la productivité et la connectivité régionale. L’objectif est de faire de Long Thành l’un des hubs aériens les plus attractifs d’Asie du Sud-Est, capable de rivaliser avec les principaux aéroports de la région.

Concernant l’efficacité de l’investissement et la gouvernance du projet, le leader du Parti a appelé à une évaluation globale incluant non seulement les aspects financiers, mais aussi les impacts économiques, sociaux, environnementaux, de défense et de sécurité. Chaque dong vietnamien investi doit générer une valeur ajoutée significative pour la localité et pour la nation, à travers la croissance du PIB, la création d’emplois et le transfert technologique. Il a insisté sur la nécessité de garantir la transparence, la sécurité et la lutte contre la corruption et le gaspillage, afin que Long Thành devienne un “ouvrage du siècle” exemplaire, efficace et durable.

Le secrétaire général a également souligné l’importance de renforcer la connectivité régionale pour optimiser l’exploitation de l’aéroport. Il a demandé l’accélération des projets d’infrastructures clés tels que les autoroutes Biên Hoa - Vung Tàu, Bên Luc - Long Thành, ainsi que les périphériques 3 et 4 de Hô Chi Minh-Ville, sans oublier le projet de ligne ferroviaire légère Thu Thiêm - Long Thành, en vue d’une connexion directe entre le centre urbain et l’aéroport via le métro. Il a affirmé que ces liaisons contribueraient à réduire les coûts logistiques régionaux et à accroître la compétitivité de l’économie vietnamienne.

S’agissant du développement de l’écosystème aéroportuaire, Tô Lâm a recommandé d’élaborer un modèle de ville aéroportuaire (aerotropolis) intégrant des services complets tels que l’hôtellerie, les conférences, le commerce, la santé, la formation, la logistique et la finance, afin de faire de Long Thành un pôle de services et de transit aérien régional.

En parallèle, il a encouragé la mise en place de politiques incitatives pour attirer les compagnies aériennes internationales, incluant des avantages tarifaires et logistiques, ainsi qu’une stratégie de promotion globale destinée à accroître l’attractivité internationale du site. L’objectif est que les passagers choisissent Long Thành pour sa commodité et son confort, tandis que les compagnies aériennes y trouvent efficacité, qualité et environnement d’investissement favorable.

Selon le secrétaire général, une fois achevé, l’aéroport international de Long Thành contribuera à désengorger l’aéroport de Tân Son Nhât, à renforcer la connectivité de la région Sud-Est et à affirmer la position géostratégique du Vietnam sur la carte aérienne de l’Asie-Pacifique. Il deviendra un symbole du Vietnam moderne, dynamique, intégré et durable dans la nouvelle ère de développement.

Le secrétaire général Tô Lâm s’est dit confiant dans la capacité des autorités, des entreprises et des ouvriers à achever la première phase dans les délais impartis, en garantissant la qualité et la sécurité, ouvrant ainsi une nouvelle ère pour l’aviation vietnamienne.

Avant la séance de travail, le secrétaire général et une délégation du Comité central ont visité et encouragé les travailleurs sur le chantier, notamment sur le site de la première piste et de l’aire de stationnement des avions, saluant leur engagement et leur sens des responsabilités sur ce projet national majeur.

