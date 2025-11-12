Réparation rapide des conséquences des typhons et inondations au Centre

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a signé le 12 novembre le télégramme officiel n°214 demandant aux localités du Centre du pays d’évaluer rapidement des pertes et d’accélérer les efforts de rétablissement après les récentes typhons et inondations.

Photo : Hai Au/VNA/CVN

Le document, adressé aux dirigeants des provinces de Hà Tinh, Quang Tri, Huê, Dà Nang, Quang Ngai, Gia Lai et Dak Lak, ainsi qu’aux ministres concernés, souligne que ces régions ont subi à la fin d’octobre et au début de novembre des catastrophes naturelles consécutives, notamment des pluies et crues historiques après les typhons n°12 (Fengshen) et n°13 (Kalmaegi), provoquant de lourds dégâts humains et matériels.

Le Premier ministre a salué la mobilisation rapide des autorités, des forces armées et de la population pour secourir les sinistrés, tandis que le Parti, l’État et le gouvernement ont déployé des aides d’urgence en vivres et en fonds budgétaires.

Il a toutefois rappelé que l’ampleur des pertes exigeait un engagement accru de l’ensemble du système politique et de la société afin d’aider les personnes touchées à reconstruire leur habitation avant la fin de l’année, à restaurer les infrastructures essentielles - écoles, hôpitaux, réseaux d’électricité, d’eau et de télécommunications - et à relancer la production agricole et industrielle.

Les ministères de l’Agriculture et de l’Environnement, des Finances et de la Défense, ainsi que la Banque d’État, sont chargés de coordonner les soutiens matériels, techniques et financiers, garantissant la transparence et l’efficacité des mesures de relèvement.

VNA/CVN