Gia Lai : le PM supervise la reconstruction après le passage du typhon Kalmaegi

Le Premier ministre Pham Minh Chinh s'est rendu jeudi matin 13 novembre dans la province de Gia Lai (Centre) afin d'évaluer l'étendue des dégâts et de superviser les efforts de reconstruction suite aux ravages du typhon Kalmaegi (le 13ᵉ frappant la Mer Orientale cette année).

>> Kalmaegi : Dak Lak mobilise ses ressources pour surmonter les conséquences

>> Bilan provisoire du typhon Kalmaegi : cinq morts et plus de 7.000 milliards de dôngs de pertes

>> Le vice-PM Mai Van Chinh se rend auprès des sinistrés des inondations à Dak Lak

La catastrophe a directement frappé la province, entraînant des pertes humaines (deux morts et douze blessés), ainsi que des destructions matérielles considérables. Plus de 50.000 habitations ont été endommagées ou inondées, et plus de 200 navires et bateaux ont été détruits ou gravement touchés.

Des centaines d'hectares d'aquaculture ont été dévastés, et de nombreuses entreprises de production et de commerce, ainsi que des infrastructures essentielles (transport, irrigation, éducation, santé, culture, télécommunications, électricité), ont subi des dommages considérables.

Photos : VNA/CVN

Lors de ses visites dans diverses sociétés, toutes situées dans le quartier de Quy Nhon Dông, le Premier ministre a exprimé sa profonde sympathie aux victimes et encouragé les entreprises et leurs employés à surmonter les difficultés et reprendre leurs activités. Il a rappelé avoir émis des directives urgentes pour le règlement des conséquences du typhon dans les provinces du Centre, y compris Gia Lai, et demandé aux ministères et collectivités locales de les appliquer rigoureusement.

Concernant le soutien aux entreprises touchées, le Premier ministre a ordonné à la Banque d'État et au ministère des Finances pour mettre en place un programme de crédits, des réductions d’impôts, de frais et de redevances, ainsi que des reports de dettes. Il a invité les entreprises sinistrées à quantifier leurs pertes et à soumettre des propositions de soutien aux autorités compétentes.

En outre, il a recommandé aux comités du Parti et aux autorités locales de mobiliser des forces, notamment des jeunes et des milices, pour aider les habitants et les entreprises à nettoyer les lieux, réparer les infrastructures et les équipements, restaurer la production, tout en veillant à maintenir les chaînes de production et d'approvisionnement.

Dans la commune de Dê Gi, le typhon a causé des dégâts importants, détruisant ou endommageant plus de 700 habitations et inondant près de 500 maisons en raison d'une marée haute soudaine. Six bateaux de pêche ont coulé, des centaines d'hectares de cultures et d'aquaculture ont été endommagés, et de nombreuses infrastructures vitales ont été affectées.

Photo : VNA/CVN

Rendant visite aux habitants de Dê Gi, le Premier ministre les a encouragés à surmonter les difficultés et à régler rapidement les conséquences de la catastrophe naturelle. Il a donné des directives précises aux autorités locales et aux forces militaires et policières : soutenir activement les habitants dans le nettoyage et la réparation de leurs logements, ainsi que la restauration des activités quotidiennes.

Enfin, il a exigé le déplacement permanent des populations vivant dans les zones à risque pour assurer leur sécurité à long terme. Des études sont en cours pour geler ou reporter les dettes et aider les habitants à obtenir des prêts bancaires pour relancer leurs activités.

VNA/CVN