Inondations à Huê : Hô Chi Minh-Ville débloque 20 milliards de dôngs

Le 11 novembre, à Huê, une délégation de Hô Chi Minh-Ville, conduite par Nguyên Phuoc Lôc, vice-secrétaire du Comité municipal du Parti et président du Comité municipal du Front de la Patrie du Vietnam, a remis une aide de 20 milliards de dôngs pour soutenir les habitants locaux touchés par les inondations de 2025.

Photo : VNA/CVN

Lors de la cérémonie, Nguyên Phuoc Lôc a exprimé la solidarité de Hô Chi Minh-Ville envers la population de Huê, soulignant que ce soutien illustre l’affection et la responsabilité des membres du Parti, des autorités et des habitants de la mégapole du Sud à l’égard des compatriotes du Centre, afin d’aider Huê à rétablir la vie quotidienne et la production après les catastrophes naturelles.

Les représentants de Huê se sont engagés à utiliser efficacement ces fonds, en les distribuant rapidement aux foyers les plus gravement touchés.

À cette occasion, la délégation de Hô Chi Minh-Ville a également offert 300 millions de dôngs pour la réparation de l’école maternelle Tay Loc, 200 millions à deux familles dont les maisons ont été détruites, ainsi que des dons à 78 foyers défavorisés et à 20 enfants d’âge préscolaire.

Le même jour, la compagnie Vietinbank Insurance a remis 140 millions de dôngs pour soutenir les sinistrés de Huê.

Jusqu’au 9 novembre, le Comité du Front de la Patrie du Vietnam de la ville de Huê avait reçu des fonds de particuliers, d’organismes et d’organisations totalisant plus de 88,8 milliards de dôngs, ainsi que des milliers de dons en biens, équipements et articles destinés aux habitants des zones inondées.

VNA/CVN