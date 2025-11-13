Journée Portes Ouvertes : crèche et maternelle de l’école Saint Ange

L’École internationale française organisera une journée portes ouvertes pour sa crèche (de 1 mois à 2 ans) et sa maternelle (de 3 à 5 ans), le 15 novembre de 09h00 à 12h00.

Photo : ESA/CVN

Venez découvrir notre campus de Thao Diên pour la petite enfance, qui offre un environnement privilégié et sécurisé. Nous proposons des petits groupes d’enfants encadrés par des professionnels qualifiés par niveau, garantissant un soutien et des apprentissages maximisés.

Le programme de cette matinée divertissante : visite du bâtiment dédié à la petite enfance et de la piscine (visites guidées en anglais, en français ou en vietnamien) ; Activités et jeux pour les jeunes enfants ; rencontre avec l'équipe d'enseignants et d'éducateurs et découverte de l'excellence de notre enseignement ; restauration et boissons sur place.

Les frais d'inscription seront offerts pour toute inscription de votre enfant effectuée pendant les Portes Ouvertes, même si la rentrée est prévue à une date ultérieure.

Crèche et maternelle de l’école Saint Ange

Adresse: 188 A2 Nguyễn Văn Hưởng - Thảo Điền - Thu Duc/Q2 - Hô Chi Minh-Ville

Hervé/CVN