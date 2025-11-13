Jeux illégaux : trois ans et demi de prison pour un ancien responsable de Phu Tho

Après seize jours de procès et de délibérations, le Tribunal populaire de Hanoï a rendu son verdict le 12 novembre contre les 141 accusés impliqués dans une vaste affaire de jeux d'argent illégaux au casino King Club, situé à l'hôtel Pullman Hanoï.

Cinq personnes ont été reconnues coupables d'organisation de jeux d'argent et condamnées à des peines de prison en vertu de l'article 322 du Code pénal. Parmi elles, trois ressortissants sud-coréens, gestionnaires du casino, ont été condamnés à des peines allant de deux à quatre ans de prison : Cho Choon Keun (4 ans), Choi Jin Bok (3 ans et demi) et Shim Hawn Hee (2 ans).

Deux ressortissants vietnamiens, Phan Truong Giang, directeur de la branche du Club d'affaires Viêt kiêu (King Club) de la société Viet Hai Dang, et Nguyên Dinh Lâm, directeur général adjoint de cette même société, ont été condamnés respectivement à trente mois de prison et à trois ans de prison avec sursis.

Parmi les 136 autres accusés, poursuivis pour participation à des jeux d'argent, les peines vont de neuf mois avec sursis à quatre ans et demi de prison, ou à des amendes de 50 à 100 millions de dôngs. L'ancien vice-président du Comité populaire de la province de Phu Tho, Hô Dai Dung, a été condamné à trois ans et demi de prison, tandis que Ngô Ngoc Duc, ex-vice-secrétaire du Comité du Parti de l'ancienne province de Hoa Binh, a écopé de trois ans. Le chanteur Vu Ha a été condamné à une amende de 100 millions de dôngs, assortie d'une sanction supplémentaire de 50 millions.

Selon le jugement, King Club, exploité par Viet Hai Dang Investment Entertainment Co., Ltd. et géré par la société sud-coréenne HS, autorisée à proposer des jeux électroniques aux étrangers, a illégalement permis à des Vietnamiens d'y jouer. Du 4 février au 22 juin 2024, 145 Vietnamiens ont participé à ces jeux, générant un chiffre d’affaires illicite dépassant 106 millions de dollars. Le principal responsable, Kim In Sung, a personnellement empoché plus de 9,2 millions de dollars.

Le tribunal a qualifié l'affaire de "grave", soulignant son ampleur, le nombre important de participants et l'implication de fonctionnaires, d'enseignants, de médecins, d'artistes, d'avocats et de chefs d'entreprise, ce qui a suscité une vive inquiétude au sein de l'opinion publique.

