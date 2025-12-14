Le Premier ministre appelle à achever l’aéroport de Long Thanh dans les délais

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a appelé le 14 décembre les équipes à accélérer la construction de l'aéroport international de Long Thanh, dans la province méridionale de Dông Nai, afin qu'il soit prêt pour le premier vol le 19 décembre et l'exploitation commerciale au cours du premier semestre 2026.

Photo : VNA/CVN

Lors de sa visite d'inspection du chantier, Pham Minh Chinh a félicité les différentes unités, les entreprises et, plus particulièrement, les 15.000 experts, ingénieurs et ouvriers pour l'accélération des travaux qui a permis de respecter le calendrier.

Il s'est félicité de l'avancement du premier sous-projet, qui est en voie d'achèvement et entre dans sa phase finale, avec une mise en service prévue pour le 19 décembre. Le second sous-projet est également en phase finale, avec l'installation des équipements nécessaires au premier vol, conformément au calendrier global du projet.

Soulignant l'importance cruciale du troisième sous-projet, relatif aux infrastructures aéroportuaires essentielles, le Premier ministre a indiqué que seuls trois des quinze lots étaient achevés, les douze autres étant encore en construction. Il a insisté sur la nécessité d'accélérer l'achèvement des éléments clés, notamment les pistes, les routes de liaison, les terminaux passagers et les voies de circulation, afin que la construction soit quasiment terminée pour le vol inaugural du 19 décembre.

Le dirigeant a également inspecté le quatrième sous-projet, portant sur les services au sol. Il s'est félicité des efforts déployés par les investisseurs pour préparer le lancement de la première phase des travaux.

Après avoir inspecté le chantier, le Premier ministre Pham Minh Chinh a tenu une réunion de travail avec les représentants des ministères, des secteurs et des unités afin de faire le point sur les tâches du projet, conformément aux directives données un mois auparavant par le secrétaire général du Parti, Tô Lâm.

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre a salué le dévouement des unités et les a exhortées à travailler sans relâche, y compris les nuits et les week-ends, afin d'accélérer les progrès tout en garantissant le respect des normes de qualité, de sécurité et environnementales.

Il a appelé les forces armées, en particulier la VIIe Région militaire et les unités locales, à apporter leur soutien, et a exhorté la police à renforcer la sécurité et l'ordre sur le chantier.

Il a demandé la stricte application des directives du secrétaire du Parti et du gouvernement afin d'accélérer la construction de l'aéroport et de développer un pôle économique aéronautique à Dông Nai. Il a attribué des responsabilités spécifiques aux ministères, agences, collectivités locales et entreprises, se disant convaincu qu'avec une détermination et des efforts constants, l'aéroport et ses infrastructures répondraient aux normes internationales.

Le même jour, dans l'après-midi, le chef du gouvernement a inspecté l'avancement des travaux des routes menant à l'aéroport international de Long Thành.

S'étendant sur plus de 5.000 ha dans la commune de Long Thành, l'aéroport représente un investissement total de plus de 16 milliards de dollars, réparti en trois phases. La construction de la première phase, estimée à 5,4 milliards de dollars, a débuté en 2020. Une fois opérationnel, il devrait accueillir 25 millions de passagers et 1,2 million de tonnes de fret par an.

VNA/CVN