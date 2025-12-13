Le Vietnam souhait renforcer sa coopération avec de nombreux pays africains

Des entreprises vietnamiennes et des diplomates de nombreux pays africains se sont réunis lors de l’événement "Rencontre de l’Afrique 2025", organisé par le ministère des Affaires étrangères, le 11 décembre.

Cette rencontre a rassemblé des ambassadeurs et des représentants des missions diplomatiques, résidentes et non résidentes, de nombreux pays africains accrédités au Vietnam, notamment l’Algérie, l’Angola, l’Égypte, l’Éthiopie, le Tchad, le Gabon, la Guinée équatoriale, la Somalie, le Sénégal, le Nigéria et la République démocratique du Congo. Étaient également présents des représentants de divers ministères et agences vietnamiennes, ainsi que des dirigeants d’entreprises vietnamiennes ayant déjà établi, ou souhaitant établir, des partenariats économiques avec l’Afrique.

Dans son discours d'ouverture, la vice-ministre des Affaires étrangères, Nguyên Minh Hang, a souligné les liens étroits unissant les peuples vietnamien et africains, qui partagent l'aspiration à l'indépendance nationale, se sont inspirés et soutenus mutuellement lors des luttes passées pour la libération nationale, et sont toujours présents dans le processus de développement actuel.

Alors que le Vietnam entre dans une nouvelle phase de développement avec pour objectif de devenir un pays développé à revenu élevé d’ici 2045, et que les pays africains s’affirment comme l’un des nouveaux moteurs de la croissance mondiale dans un avenir proche, la vice-ministre a exprimé l’espoir que les deux parties consolideront activement leurs relations afin d’exploiter pleinement leur potentiel et de promouvoir une coopération concrète dans de multiples domaines, générant ainsi des bénéfices tangibles pour les populations et les entreprises des deux côtés.

Soulignant que l’approfondissement des relations d’amitié et de coopération traditionnelles avec les pays africains amis demeure l’une des priorités de la politique étrangère du Vietnam, la vice-ministre a indiqué que les deux parties disposent d’un vaste potentiel de coopération. Outre les domaines traditionnels tels que l’agriculture et la sécurité alimentaire, la collaboration pourrait être étendue à des secteurs comme le développement des infrastructures, l’énergie, la transition verte et numérique, ainsi que le tourisme.

"Le Vietnam est toujours prêt à partager son expérience en matière de renouveau, de développement économique et d’intégration internationale avec ses amis africains", a-t-elle ajouté. Elle a également affirmé que, pour renforcer de manière plus solide et concrète les relations Vietnam - Afrique, il est essentiel de promouvoir l’engagement des entreprises, tout en soulignant que le gouvernement vietnamien créera des conditions favorables à une coopération efficace et durable.

Soulignant l'immense potentiel de l'Afrique, les perspectives prometteuses, les excellentes relations politiques et la ferme détermination des dirigeants des deux parties, elle a appelé les ministères, les secteurs, les collectivités locales et les entreprises à jouer un rôle plus actif dans le renforcement des liens avec ce continent. Elle a assuré que le ministère des Affaires étrangères soutiendrait les missions des pays africains et les entreprises vietnamiennes afin de faire des relations bilatérales un modèle de coopération Sud-Sud pour cette nouvelle ère.

S'exprimant lors de cet événement, les ambassadeurs africains ont fait part de leur admiration pour les réalisations socio-économiques du Vietnam après 40 ans de Dôi Moi (Renouveau), et ont exprimé leur souhait de tirer profit de l'expérience de ces pays en matière de développement, d'intégration, de renforcement des capacités de gouvernance et de formation des ressources humaines.

Ils ont également invité les entreprises vietnamiennes compétentes et reconnues à envisager des investissements en Afrique, notamment dans la construction d’infrastructures clés et la création de corridors économiques, afin de promouvoir l’intégration et la connectivité régionales dans le cadre de la mise en œuvre dynamique de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf).

L’ambassadeur d’Algérie, Azeddine Bechka, a affirmé que son pays était prêt à coopérer sans réserve avec le Vietnam, conformément à l’engagement pris par le Premier ministre algérien lors de la visite officielle du Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh en novembre dernier.

L'ambassadeur d'Angola, Fernando Miguel, a souligné que son pays considérait le Vietnam comme un partenaire asiatique important et reconnaissait l'engagement du Vietnam en faveur de la coopération avec l'Afrique. Il a encouragé les entreprises vietnamiennes compétentes à participer aux projets de transport, d'infrastructure et d'énergie dans son pays.

L'ambassadeur d'Éthiopie, Dessie Dalkie Dukamo, a affirmé que l'Afrique, y compris l'Éthiopie, présentait un fort potentiel et une demande importante en matière de coopération dans des domaines tels que l'énergie, les infrastructures et la transformation numérique.

Quant à l’ambassadeur du Tchad, Abakar Saleh Chahaimi, il a présenté les atouts de son pays en matière de ressources aurifères, pétrolières et de terres agricoles, ajoutant que le Tchad s’intéressait particulièrement à la transition énergétique, au développement des infrastructures et à la coopération touristique.

Lors de l’événement, des représentants de grandes entreprises vietnamiennes ont également exprimé leur intérêt pour une coopération accrue avec les pays africains dans plusieurs secteurs.

À l’issue de la rencontre, les diplomates africains ont visité le complexe VinFast à Hai Phong afin d’explorer les possibilités de coopération dans le domaine des transports écologiques.

