Le Vietnam resserre les liens avec les missions étrangères et la presse internationale

La vice-ministre des Affaires étrangères, Lê Thi Thu Hang, a présidé, le 12 décembre à Hanoï, la rencontre annuelle entre le ministère des Affaires étrangères, les missions diplomatiques et les représentants des agences de presse étrangères accréditées au Vietnam.

Photo : VNA/CVN

S’exprimant lors de la rencontre, la vice-ministre a souligné que l’année 2025 constitue pour le Vietnam une période "pleine de fierté", marquée par les célébrations du 80ᵉ anniversaire de la Fête nationale et du 50ᵉ anniversaire de la Libération du Sud et de la Réunification nationale, projetant l’image d’un pays pacifique, dynamique et résolument tourné vers une nouvelle ère de développement.

Elle a rappelé que la forte croissance du PIB, l’augmentation du commerce extérieur à un niveau record et l’essor notable de l’investissement direct étranger illustrent la vitalité de l’économie vietnamienne et la confiance croissante des investisseurs internationaux.

Sur le plan diplomatique, le Vietnam maintient des relations diplomatiques avec 194 pays et a porté à 42 le total des relations établies au niveau de "partenariat global" ou supérieur. L’élection du Vietnam au Conseil des droits de l’homme des Nations unies pour le mandat 2026-2028, ainsi que l’organisation réussie de plusieurs événements multilatéraux majeurs, ont confirmé le rôle du pays en tant que partenaire fiable et membre actif et responsable de la communauté internationale.

La vice-ministre a exprimé sa reconnaissance envers les missions diplomatiques et les journalistes étrangers exerçant au Vietnam, saluant leur contribution à une diffusion "objective, accessible et vivante" de l’image d’un Vietnam amical et dynamique. Elle a réaffirmé l’engagement du ministère à fournir des informations, apporter une aide dans les démarches administratives et créer toutes les conditions favorables aux activités de la presse étrangère au Vietnam.

Elle a rappelé l’entrée en vigueur du décret 219/2025, supprimant l’obligation de permis de travail pour les correspondants étrangers résidant au Vietnam, ainsi que les efforts visant à accélérer la délivrance des autorisations d’ouverture ou de réouverture de bureaux de presse étrangers.

Photo : VNA/CVN

Se tournant vers l’année 2026 - qui verra se tenir le 14ᵉ Congrès national du Parti, les élections des députés de la 16ᵉ législature de l’Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires pour la période 2026-2031, ainsi que de nombreuses activités diplomatiques majeures, dont l’APEC 2027 -, la vice-ministre a exprimé l’espoir de recevoir le soutien continu des missions diplomatiques, des organisations internationales et des agences de presse étrangères afin de promouvoir la diffusion d’informations reflétant un Vietnam en développement, dynamique, pacifique et amical.

VNA/CVN