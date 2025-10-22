Déploiement rapide des lignes ferroviaires reliant Tân Son Nhât et Long Thành

Le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville a soumis au Premier ministre un rapport recommandant d'accélérer la mise en œuvre de la ligne de métro N°2 (tronçons Bên Thành -Tham Luong, Bên Thành - Thu Thiêm) ainsi que de la ligne ferroviaire Thu Thiêm - Long Thành.

>> HCM-Ville : la ligne de métro N°2 officiellement en construction

>> Le Vietnam envisage de former 140.000 travailleurs pour sa grande vitesse ferroviaire

>> Renforcer la connectivité en matière ferroviaire entre le Vietnam et la Chine

>> Hanoï lance sa ligne de métro N°2 vers une ville durable

Photo : VNA/CVN

La ligne de métro N°2 (tronçons Bên Thành -Tham Luong, Bên Thành - Thu Thiêm) ainsi que la ligne ferroviaire Thu Thiêm - Long Thành sont essentielles pour le transport des passagers entre le centre-ville et l'aéroport international de Long Thành.

La ville propose également de poursuivre les investissements sur la ligne de métro N°6 afin de relier l'aéroport international de Tân Son Nhât à celui de Long Thành.

Les autorités locales doivent coordonner avec le Comité populaire de la province de Dông Nai pour finaliser les procédures nécessaires et intégrer la ligne Thu Thiêm - Long Thành dans la liste des projets prioritaires de l'Assemblée nationale selon la Résolution N°188.

Plusieurs investisseurs ont proposé différentes options de connexion, principalement via les lignes N°2 ou N°6. Selon l'analyse de la ville, la connexion via la ligne N°2 et la ligne ferroviaire Thu Thiêm - Long Thành est la plus favorable pour un déploiement rapide.

Le tronçon Bên Thành - Tham Luong, long de 12 km, de la ligne N°2 a déjà été largement dégagé et devrait être lancé en 2025, avec un achèvement prévu avant 2032. Le tronçon Bên Thành - Thu Thiêm, long de 6 km, devrait passer en souterrain sous les grands axes comme Hàm Nghi et Mai Chi Tho, ce qui facilite la libération du terrain.

Pour la ligne Thu Thiêm - Long Thành, long de 42 km, l'itinéraire suit principalement le couloir de l'autoroute Hô Chi Minh - Long Thành - Dâu Giây et la rocade N°3. La section traversant Dông Nai se situe dans la bande centrale de la route provinciale 25B, ce qui facilite la libération du terrain et accélère le chantier.

La coordination entre Hô Chi Minh-Ville et Dông Nai permet d'intégrer cette ligne dans le réseau métropolitain et d'assurer la cohérence avec les plans d'urbanisme. La construction du tronçon Bên Thành - Tham Luong commencera en 2025, tandis que les autres sections et la ligne Thu Thiêm - Long Thành seront développées progressivement entre 2026 et 2035.

VNA/CVN