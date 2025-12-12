Le lao Phongsupthavy exhorté à élargir sa coopération énergétique avec le Vietnam

Le vice-Premier ministre Bùi Thanh Son a proposé vendredi 12 décembre au groupe lao Phongsupthavy de poursuivre sa collaboration étroite avec le ministère de l’Industrie et du Commerce, le groupe Électricité du Vietnam et les autorités locales afin de mener à bien des projets conformes à la législation vietnamienne, garantissant ainsi la sécurité du réseau électrique et la protection de l’environnement.

Photo : VNA/CVN

Accueillant Kounlaphanh Vongnathy, vice-président du groupe Phongsupthavy, le dirigeant vietnamien a souligné que la visite de Kounlaphanh Vongnathy témoigne de la solide amitié qui unit le Vietnam et le Laos, notamment dans le secteur de l’énergie, un domaine clé qui a toujours retenu l’attention des dirigeants des deux pays.

Le vice-Premier ministre Bùi Thanh Son a reconnu Phongsupthavy comme l’un des principaux investisseurs lao dans les exportations d’électricité vers le Vietnam, saluant l’engagement du groupe lao à accroître ces exportations, ce qui contribue à la mise en œuvre des accords de coopération énergétique entre les deux pays.

Par ailleurs, il a encouragé le groupe lao à explorer de nouvelles opportunités de coopération dans des domaines clés tels que les crédits carbone, les infrastructures énergétiques et sa participation aux projets du réseau électrique de l’ASEAN, ainsi qu’aux initiatives de coopération régionale comme le mécanisme Mékong-Lancang.

Le dirigeant vietnamien s’est dit convaincu que la collaboration entre le groupe Phongsupthavy et le Vietnam serait fructueuse, renforçant les liens dans le secteur de l’énergie et générant des avantages concrets pour les deux peuples.

De son côté, Kounlaphanh Vongnathy a affirmé que le groupe Phongsupthavy s’engageait à mettre en œuvre des projets de coopération énergétique conformes aux législations des deux pays. Il a également souligné sa détermination à mener à bien le plan d’exportation d’environ 6.000 MW d’électricité vers le Vietnam dans les années à venir.

Fondé le 1er janvier 2001, le groupe Phongsupthavy a débuté ses activités dans des secteurs tels que la construction de ponts et de routes, les systèmes d’irrigation et les infrastructures. En 2011, il a étendu ses activités aux secteurs minier, agricole et des énergies propres, notamment l’hydroélectricité, le solaire et l’éolien.

VNA/CVN