Rapatriement des restes de soldats américains portés disparus

La 171 e cérémonie de rapatriement des restes de soldats américains portés disparus au combat (MIA) pendant la guerre du Vietnam s'est déroulée à l'aéroport de Gia Lâm à Hanoï le 13 décembre, suite à des recherches unilatérales menées récemment dans la province septentrionale de Lào Cai.

Photo : VNA/CVN

Les dépouilles, examinées conjointement par des experts médico-légaux vietnamiens et américains le 5 décembre, ont été provisoirement identifiées comme potentiellement liées à des soldats américains portés disparus pendant la guerre. Elles seront envoyées à un laboratoire à Hawaï pour des analyses complémentaires et une identification formelle.

L'ambassadeur des États-Unis au Vietnam, Marc Knapper, a remercié le gouvernement vietnamien pour son engagement ferme et constant dans cette action humanitaire, y voyant la preuve d'une coopération interpersonnelle renforcée qui a permis la normalisation et le développement des relations bilatérales.

Le directeur de l’Agence américaine de recherche des prisonniers de guerre et des personnes portées disparues (Defense POW/MIA Accounting Agency-DPAA), Kelly McKeague, a également exprimé sa gratitude au Bureau vietnamien de recherche des personnes disparues pour son dévouement. Il a salué le Vietnam comme l'un des deux seuls pays, parmi les 46 nations où opère la DPAA, à pouvoir mener des recherches de manière indépendante sur des terrains difficiles.

Photo : VNA/CVN

Le général de corps d'armée Hoàng Xuân Chiên, vice-ministre vietnamien de la Défense, s'est dit convaincu que la bonne volonté constante et une action conjointe permettraient aux deux parties de s'attaquer aux conséquences persistantes de la guerre, tout en élargissant la coopération à d'autres domaines.

Le Vietnam maintiendra une coordination étroite et un soutien total aux recherches en cours, menées depuis près d'un demi-siècle, a déclaré le vice-ministre Hoàng Xuân Chiên, exhortant les États-Unis à accroître leurs ressources pour les projets relatifs aux munitions non explosées, à la dépollution à la dioxine, à l'aide aux personnes handicapées et aux victimes de guerre, ainsi qu'à l'assistance pour localiser et identifier les soldats vietnamiens disparus.

Les efforts humanitaires déployés pour retrouver les soldats américains portés disparus au Vietnam ont débuté peu après les accords de Paris de 1973 et ont permis d'identifier et de rapatrier les dépouilles d'environ 740 militaires américains.

VNA/CVN