Vietnam - Laos : les chefs de la diplomatie réaffirment la solidité des liens bilatéraux

Les ministres des Affaires étrangères vietnamien et lao ont souligné l’importance des relations de "grande amitié, solidarité spéciale, coopération globale et cohésion stratégique". Ce nouveau cadre relationnel reflète une vision partagée, des intérêts stratégiques imbriqués et un accompagnement à long terme en faveur du développement durable, de l’autonomie et de la prospérité commune des deux nations.

Photo : VNA/CVN

Lors de son entretien en ligne vendredi 12 décembre avec son homologue lao, Thongsavanh Phomvihane, le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Lê Hoài Trung, a remercié les dirigeants et le peuple lao pour l’accueil exceptionnellement chaleureux et respectueux récemment réservé aux dirigeants vietnamiens, citant notamment la visite d’État au Laos du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, et de son épouse et leur participation au 50ᵉ anniversaire de la Fête nationale du Laos, ainsi que la mission du Premier ministre Pham Minh Chinh lors de la 48ᵉ réunion du Comité intergouvernemental Vietnam - Laos, début décembre.

Selon le chef de la diplomatie vietnamienne, ces activités diplomatiques intenses ont marqué un jalon important, ouvrant un nouveau chapitre dans les relations bilatérales, avec une substance plus profonde.

De son côté, le ministre lao des Affaires étrangères Thongsavanh Phomvihane s’est félicité de la dynamique vigoureuse des relations bilatérales, soulignant que la fréquence des contacts de haut niveau témoigne de la confiance entre les deux Partis et les deux États.

Les deux ministres ont convenu de se concentrer sur la mise en œuvre effective des accords de haut niveau et de collaborer étroitement à la préparation des prochains Congrès nationaux du Parti de chaque pays. Ils ont également insisté sur la nécessité de mettre en œuvre efficacement l’Accord de coopération entre les deux ministères des Affaires étrangères pour la période 2026-2030.

Les deux ministres ont convenu de maintenir une coordination étroite et de renforcer leur coopération conformément au nouveau cadre et aux nouvelles orientations.

Les deux parties ont également échangé leurs points de vue sur la situation régionale et internationale et ont décidé de renforcer les échanges d’évaluations ainsi que la coordination étroite de leurs positions sur les questions d’intérêt commun au niveau régional, en particulier dans le cadre de l’ASEAN, en faveur de la paix, de la stabilité et du développement durable.

VNA/CVN