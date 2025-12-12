Le PM assiste à la remise du Prix national de l’information pour l’étranger 2025

Dans la soirée du 12 décembre à Hanoï, le Premier ministre Pham Minh Chinh a assisté à la cérémonie de remise du XIᵉ Prix national de l’information pour l’étranger.

S’exprimant à cette occasion, au nom du secrétaire général du Parti, Tô Lâm, et des autres dirigeants du Parti et de l’État, le Premier ministre Pham Minh Chinh a adressé ses salutations respectueuses et ses félicitations les plus chaleureuses aux délégués ainsi qu’aux auteurs distingués lors de la cérémonie.

Remerciant les acteurs de l’information pour l’étranger, au Vietnam comme à l’étranger, pour leurs efforts constants visant à promouvoir à l’international une image belle, authentique et vivante du Vietnam et de son peuple, le Premier ministre a souligné que l’information pour l’étranger revêtait une importance stratégique, bénéficiant d’une attention particulière du Parti et de l’État, et qu’elle avait enregistré de nombreux résultats remarquables ces derniers temps.

Selon lui, l’information pour l’étranger a contribué à mettre en valeur l’image d’un Vietnam stable, dynamique, responsable, fiable, riche de son identité et amical, favorisant ainsi le développement des relations avec les pays et partenaires internationaux et la création de conditions favorables au développement national.

Le Premier ministre a souligné que, dans la nouvelle ère de développement, aux côtés de la défense et de la sécurité, les relations extérieures constituaient une mission essentielle et permanente, dans laquelle l’information pour l’étranger jouait un rôle très important, en tant que composante stratégique de la puissance douce nationale.

Afin d’améliorer l’efficacité de l’information pour l’étranger dans les temps à venir, le Premier ministre a appelé à suivre étroitement les orientations et politiques extérieures du Parti et de l’État, à renouveler les approches et les méthodes de travail, à renforcer l’application des technologies numériques et à mobiliser la force combinée de l’ensemble du système politique...

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a exprimé sa confiance dans le fait que le Prix national de l’information pour l’étranger continuerait de créer une nouvelle dynamique, permettant aux professionnels du secteur de valoriser pleinement leur talent, leur intelligence et leur sens des responsabilités, contribuant de manière concrète à la construction, au développement et à la défense de la Patrie dans la nouvelle ère.

Le XIᵉ Prix national de l’information pour l’étranger a attiré 2.412 œuvres candidates. Lors de la cérémonie, le Premier ministre Pham Minh Chinh et d’autres dirigeants du Parti et de l’État ont remis 8 premiers prix, 16 deuxièmes prix, 24 troisièmes prix et 40 prix d’encouragement.

L’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) a continué d’affirmer son rôle de pilier de l’information nationale en remportant 3 premiers Prix, 2 deuxièmes Prix, 2 troisièmes Prix et 3 Prix d’encouragement.

