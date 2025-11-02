L’aéroport international de Long Thành prêt pour son entrée en service en 2026

L’Autorité de l’aviation civile du Vietnam (AACV) a annoncé que la Société vietnamienne de gestion du trafic aérien (VATM), la Société technique du trafic aérien (ATTECH) et la Société des aéroports du Vietnam (ACV) avaient achevé, du 26 septembre au 29 octobre, l’inspection en vol, l’étalonnage et l’évaluation des procédures de l’aéroport international de Long Thành.

La deuxième phase des tests, menée du 26 au 29 octobre, a permis de vérifier la synchronisation et les performances des systèmes de surveillance avancés, notamment les radars primaires et secondaires (PSR/SSR) et le système de surveillance dépendante automatique en mode diffusion (ADS-B).

Les contrôles ont également évalué les capacités de surveillance aux deux extrémités de la piste 1 (05R/23L).

Les experts des Services de navigation aérienne de la République tchèque, partenaire international de Long Thành dans le cadre du programme d’étalonnage, ont salué la coordination, le professionnalisme et les compétences techniques des spécialistes vietnamiens. Ils ont constaté que tous les systèmes radar et ADS-B respectaient, voire dépassaient, les normes de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) et des autorités européennes, qualifiant ainsi Long Thành pour des opérations commerciales mondiales et régionales.

Tout au long de cette phase, la coordination entre les principales unités - dont la Société de gestion du trafic aérien du Sud, le Centre de gestion des flux, le Centre d’information aéronautique, le Centre météorologique aéronautique, le comité de gestion du projet Long Thành et la Division aérienne 370 - a respecté les protocoles de coordination préalablement approuvés.

L’ensemble des équipements, du personnel, des opérations de trafic aérien et des procédures d’urgence ont été mis en œuvre en toute sécurité dans l’un des espaces aériens les plus fréquentés du pays, conformément aux exigences strictes de séparation, de synchronisation et de fréquence au sein de la région d’information de vol (FIR) de Hô Chi Minh-Ville.

L’aéroport international de Long Thành devrait entrer en service commercial en 2026.

