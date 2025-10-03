Répartition de l’exploitation entre les aéroports de Long Thành et de Tân Son Nhât

Le ministère de la Construction vient d’adresser au Premier ministre un document concernant le plan d’exploitation de l’aéroport international de Tân Son Nhât et de l’aéroport international de Long Thành.

Photo : VNA/CVN

Selon ce plan, l’aéroport international de Long Thành assurera 80% des vols internationaux et 10% des vols domestiques, tandis que l’aéroport international de Tân Son Nhât exploitera 20% des vols internationaux et 90% des vols domestiques.

Plus précisément, pour l’exploitation des liaisons internationales, la règle s’applique à l’ensemble des vols internationaux d’une distance égale ou supérieure à 1.000 km ; les autres liaisons étant laissées au choix des compagnies aériennes.

Pour le trafic intérieur, les compagnies aériennes vietnamiennes auront toute latitude dans leur choix. L’aéroport international de Long Thành devrait assurer entre 10 et 12% du volume de transport sur les axes majeurs Hanoï/Dà Nang - Hô Chi Minh-Ville des compagnies aériennes vietnamiennes.

En ce qui concerne l’aéroport international de Tân Son Nhât, pour les liaisons internationales, il exploitera l’ensemble des vols internationaux de moins de 1.000 km (il est prévu que l’aéroport prenne en charge les marchés reliant Hô Chi Minh-Ville à la Thaïlande, au Cambodge et au Laos, représentant 15 à 17% du total des opérations internationales à Hô Chi Minh-Ville.

À l’aéroport international de Tân Son Nhât, l’exploitation des vols domestiques sera également laissée au choix des compagnies aériennes vietnamiennes.

L’État assurera la coordination et la répartition des parts de trafic international et domestique entre les deux aéroports selon les périodes ; les critères de répartition seront réexaminés après les cinq premières années d’exploitation effective.

Selon l’''Étude de faisabilité du projet de construction de l’aéroport international de Long Thanh pour la première phase", approuvée par le Premier ministre dans la Décision N°1777/QĐ-TTg du 11 novembre 2020, le plan prévoit que les aéroports internationaux de Tân Son Nhât et de Long Thành fonctionneront comme un couple d’aéroports internationaux exploités simultanément, l’État gardant la maîtrise de la coordination et de la répartition entre trafic international et domestique à chaque période.

VNA/CVN