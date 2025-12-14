Volonté commune du Vietnam et du Népal de renforcer leur coopération

Le Vietnam et le Népal doivent consolider leur étroite coordination et exploiter pleinement leurs atouts respectifs afin de promouvoir une coopération plus approfondie et concrète dans divers domaines, a déclaré le ministre des Affaires étrangères, Lê Hoài Trung, lors d'une réception pour l’ambassadeur non-résident du Népal au Vietnam, Dhan Bahadur Oli, le 13 décembre à Hanoï.

>> Les échanges entre les peuples contribuent à approfondir les relations Vietnam - Népal

>> 50 ans de relations Vietnam - Népal : une visite de haut niveau marquée d’empreintes

>> Renforcement des relations d’amitié et de coopération Vietnam - Népal

Photo : ND/CVN

Le ministre a félicité pour la présentation de ses lettres de créance au président Luong Cuong, marquant ainsi le début officiel de son mandat au Vietnam.

Lê Hoài Trung a salué l’amitié traditionnelle et de longue date ainsi que la coopération multiforme entre les deux pays, soulignant que 2025 marquera le 50e anniversaire des relations diplomatiques Vietnam - Népal. Il s’est félicité du développement positif des relations bilatérales ces dernières années, notamment à la suite de la visite officielle de la vice-présidente Vo Thi Anh Xuân au Népal en août 2025.

Le ministre a souligné que les similitudes culturelles et religieuses des deux pays, en particulier le bouddhisme, ainsi que leurs positions communes sur les questions régionales et internationales, constituent un fondement solide renforçant l’amitié entre les deux peuples.

Il a suggéré à l’ambassadeur de renforcer la connectivité entre les ministères, les secteurs, les entreprises et les associations des deux pays, via des échanges de délégations et l’organisation de forums de dialogue en ligne, afin de favoriser la compréhension mutuelle. Il a également recommandé la mise en place rapide d’un mécanisme de consultation entre les ministères des Affaires étrangères.

Il a insisté sur la nécessité d'envisager la négociation et la signature d'accords importants pour créer un cadre de coopération stable, notamment dans les domaines du commerce et de l'investissement ; d'établir une coopération entre la Chambre de commerce et d'industrie du Vietnam et la Fédération des chambres de commerce et d'industrie du Népal ; et d'encourager les compagnies aériennes à ouvrir des vols directs ou charters entre les deux pays.

Renforcement de l’amitié traditionnelle

À cette occasion, Lê Hoài Trung a également exhorté l’ambassadeur et le gouvernement népalais à prendre en compte la situation de la communauté vietnamienne au Népal et à créer des conditions favorables à son installation, à ses études et à ses activités commerciales.

De son côté, l’ambassadeur Dhan Bahadur Oli a présenté la situation actuelle au Népal, soulignant les efforts du pays pour stabiliser la situation en vue des élections prévues début 2026. Il a rappelé que le gouvernement et le peuple népalais ambitionnent d’atteindre leurs objectifs de développement socio-économique et de sortir du groupe des pays les moins avancés d’ici 2027.

L’ambassadeur a également souligné l’importance que les dirigeants népalais accordent aux relations avec le Vietnam et leur souhait de s’inspirer de son expérience et de ses modèles de développement, tant sur le plan socio-économique que sur celui de l’intégration internationale. Il a affirmé qu’il élaborerait des plans concrets pour promouvoir la coopération bilatérale dans les domaines du commerce, de l’investissement, de l’énergie, des sciences et technologies, de la culture, du tourisme, de l’éducation et de la formation, ainsi que des échanges entre les peuples.

Les deux parties ont réaffirmé leur étroite coordination et leur soutien mutuel au sein des instances multilatérales, notamment concernant les candidatures aux principaux organes des Nations unies.

Lê Hoài Trung a souhaité un mandat fructueux à l’ambassadeur du Népal et exprimé sa confiance que, grâce à son expérience, il contribuerait au renforcement de l’amitié traditionnelle entre le Vietnam et le Népal.

VNA/CVN