Le président de l’Assemblée nationale rencontre les électeurs de Cân Tho

Le président de l’Assemblée nationale (AN), Trân Thanh Mân, a rencontré le 13 décembre les électeurs de la ville de Cân Tho, dans le quartier de Vi Thanh, pour les informer des résultats de la 10 e session de la XV e législature.

Photo : VNA/CVN

Lors de la rencontre, Lê Thi Thanh Lam, cheffe adjointe de la délégation des députés de Cân Tho, a rapporté qu'après 40 jours de travail intense et responsable, la 10e session s'est conclue avec succès. L'AN a adopté 51 lois et 8 résolutions normatives, mené un examen du travail des organes de l'État au cours du mandat 2021-2026 et décidé des questions de personnel relevant de sa compétence.

Les électeurs ont salué le caractère "historique" de cette session, soulignant l'ampleur du travail législatif accompli pour créer un cadre juridique adapté à la nouvelle phase de développement du pays. Ils ont particulièrement apprécié les résolutions visant à lever les obstacles à l'application de la Loi foncière, les réformes de l'éducation et les programmes nationaux cibles pour la période 2026-2035.

Abordant les questions sociales, l'électeur Nguyên Van Chiên (commune de Vinh Thuân Dông) a loué le programme d'élimination des logements précaires, tout en appelant l'État à étendre son soutien aux ménages en difficulté ne remplissant pas les critères actuels en raison de problèmes juridiques fonciers. D'autres électeurs ont proposé un ajustement du salaire de base dès le 1er janvier 2026 pour soutenir les fonctionnaires et ont plaidé pour la modernisation des infrastructures locales.

En réponse aux préoccupations des électeurs, le président de l'AN, Trân Thanh Mân, a affirmé que les textes adoptés lors de cette session plaçaient "les intérêts du peuple au centre", résolvant des problèmes urgents tels que le logement, la santé et les procédures administratives.

Photo : VNA/CVN

Il a mis en exergue la décentralisation accrue selon la devise : "La localité décide, fait et assume la responsabilité ; le pouvoir central construit, supervise et contrôle".

Le plus haut législateur a également souligné les avancées dans le secteur de la santé (garantie de l'approvisionnement en médicaments, investissement dans la médecine préventive) et de l'éducation (utilisation d'un ensemble unique de manuels scolaires dès 2026).

S'adressant aux autorités de la ville, le chef de l'organe législatif a ordonné de résoudre définitivement les problèmes de "planification suspendue" et d'accélérer la réforme administrative, notamment la délivrance des certificats de droit d'usage des sols.

Concernant l'élimination de habitat précaire, il a exhorté les dirigeants locaux à passer en revue l'état des logements précaires afin de garantir que les habitants disposent de maisons solides pour le prochain Nouvel An lunaire, en écho à la "Campagne Quang Trung" lancée par le Premier ministre pour la reconstruction rapide des habitations touchées par les catastrophes naturelles.

Sur le plan économique, Trân Thanh Mân a insisté sur la nécessité pour Cân Tho de mettre en œuvre efficacement les résolutions du Bureau politique et de l'Assemblée nationale (notamment la Résolution N°45 relative à la mise en œuvre pilote d'un certain nombre de mécanismes et de politiques spécifiques pour le développement de la ville de Cân Tho). Il a appelé la ville à accélérer le décaissement des capitaux publics, à moderniser les hôpitaux et à attirer les investisseurs stratégiques en garantissant des "terrains propres", des infrastructures adéquates et une main-d'œuvre qualifiée.

Il a également invité la ville à accorder une attention particulière à la restructuration économique et au développement des secteurs de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche, à la transformation numérique et à la préparation des grands événements politiques à venir, dont le XIVe Congrès national du Parti et les élections législatives de la XVIe législature.

À cette occasion, le président de l'AN a assisté à la remise d'un don de 5,3 milliards de dongs par le Groupe national de l'énergie et de l'industrie du Vietnam (PVN) pour soutenir la construction de routes rurales dans la commune de Hoa An.

VNA/CVN