Le PM appelle à faire du Vietnam un pôle d’attraction pour les talents et les start-up

Le TechFest Vietnam 2025, placé sous le thème "L’innovation entrepreneuriale pour tous - Nouveau moteur de la croissance", a été officiellement inauguré dans la soirée du 13 décembre à Hanoï, en présence du Premier ministre (PM) Pham Minh Chinh.

L’événement, organisé conjointement par le ministère des Sciences et des Technologies et le Comité populaire de la capitale, constitue un rendez-vous annuel majeur visant à connecter les différents acteurs de l’écosystème national et international de l’innovation et des start-up.

S’exprimant au nom des dirigeants du Parti et de l’État, le Premier ministre Pham Minh Chinh a hautement apprécié les contributions des ministères, des secteurs et des collectivités locales, en particulier du ministère des Sciences et des Technologies, de la ville de Hanoï, du Comité d’organisation du TechFest, ainsi que des experts, scientifiques, entreprises et organisations nationales et étrangères, pour leurs efforts en faveur du développement de l’écosystème des start-up, de l’innovation et de la transformation numérique nationale, contribuant de manière significative aux acquis globaux du pays.

Le chef du gouvernement a souligné que ces dernières années, le Parti et l’État ont constamment accordé une attention particulière à l’élaboration et à la mise en œuvre de mécanismes et de politiques visant à promouvoir l’entrepreneuriat innovant et la transformation numérique. Le Bureau politique a promulgué plusieurs résolutions stratégiques majeures, identifiant les sciences, les technologies, l’innovation et la transformation numérique comme des percées clés, appelant à une intégration internationale profonde, substantielle et efficace, à un passage d’une logique de "gestion" à une logique de "création du développement", à une réduction du contrôle préalable au profit du contrôle a posteriori, tout en affirmant le rôle moteur du secteur privé dans l’économie nationale, le développement des énergies vertes et la valorisation du capital humain.

Une couverture 3G/4G atteignant près de 95% de la population

Sur cette base, le gouvernement a adopté des programmes d’action visant à concrétiser ces orientations stratégiques, avec pour objectif de bâtir un Vietnam en tant que nation de l’innovation et des start-up, reposant sur des technologies avancées, un cadre institutionnel ouvert, des infrastructures fluides, une gouvernance moderne et des ressources humaines de haute qualité, tout en développant une économie indépendante et autonome, étroitement intégrée à l’économie mondiale.

Ces efforts ont déjà produit des résultats encourageants. L’indice mondial de l’innovation (GII) du Vietnam est passé de la 71e place sur 132 pays en 2010 à la 44e place sur 133 pays en 2025. Les infrastructures numériques connaissent un développement rapide, avec une couverture 3G/4G atteignant près de 95% de la population et le déploiement progressif de la 5G. Selon les Nations Unies, l’indice de l’administration électronique du Vietnam en 2024 a gagné 15 places par rapport à 2022, se classant au 71e rang sur 193 pays et territoires.

Toutefois, le Premier ministre a reconnu qu’en raison d’un point de départ plus tardif, l’écosystème vietnamien des start-up et de l’innovation demeure encore en retrait par rapport à ceux de la région et du monde, et n’est pas à la hauteur du potentiel, de l’intelligence et des capacités du peuple vietnamien. Dans un contexte de concurrence technologique mondiale de plus en plus intense, il est impératif de créer des percées plus audacieuses afin d’améliorer la productivité, la qualité, l’efficacité et la compétitivité nationale.

Afin d’atteindre l’objectif de faire du Vietnam une nation de l’entrepreneuriat et de l’innovation, de favoriser l’émergence de nouvelles "licornes" technologiques et de permettre au pays de rattraper, d’accompagner et même de dépasser certaines tendances technologiques mondiales, le Premier ministre a appelé les ministères, secteurs et collectivités locales - le ministère des Sciences et des Technologies jouant un rôle central - à perfectionner de manière proactive le cadre institutionnel et les politiques publiques, à lever les obstacles freinant les nouveaux modèles économiques et technologiques, tout en acceptant les risques inhérents à l’expérimentation, parallèlement à la mise en place de mécanismes de gestion et de supervision des risques transparents et synchronisés.

Il a également insisté sur la nécessité de concentrer les ressources sur l’investissement dans les infrastructures technologiques, les centres d’innovation, les infrastructures numériques partagées, ainsi que sur l’exploitation coordonnée des plateformes de soutien aux entreprises, notamment dans les domaines de la comptabilité, de la fiscalité, de la gestion des ressources humaines et de la finance.

Le développement d’assistants virtuels

La transformation numérique doit être accélérée, en visant à ce que 100% des procédures administratives au service des citoyens et des entreprises soient effectuées dans un environnement numérique, sans contrainte géographique, en direction d’une administration sans papier. Le développement d’assistants virtuels au sein des organismes publics est également encouragé.

Le Premier ministre a par ailleurs souligné l’importance de mettre en place des mécanismes spécifiques de garantie de crédit et de prêts adaptés aux projets de start-up innovantes fondées sur la technologie et la propriété intellectuelle ; de développer des fonds de capital-risque aux niveaux national et local, au sein des entreprises publiques et privées, des instituts de recherche et des établissements d’enseignement, ainsi que des fonds de partenariat public-privé ; et d’exploiter efficacement une bourse dédiée aux start-up innovantes.

Concernant la répartition des tâches, le chef du gouvernement a demandé au ministère des Sciences et des Technologies de finaliser et de soumettre d’urgence, d’ici décembre 2025, la Stratégie nationale sur l’entrepreneuriat et l’innovation. La capitale Hanoï est appelée à poursuivre son soutien actif afin de favoriser l’essor des start-up et de l’innovation, devenant un centre d’incubation d’idées, de solutions et d’inventions nouvelles, et un tremplin pour les entreprises vietnamiennes vers les marchés régionaux et internationaux.

Les instituts de recherche, les universités, les organisations scientifiques et technologiques ainsi que les entreprises sont invités à renforcer la formation à l’entrepreneuriat, de l’enseignement général au postuniversitaire, à développer des programmes approfondis en STEM, en innovation et en gestion technologique , à mettre en place des laboratoires ouverts, des espaces créatifs et des centres de soutien à la commercialisation des résultats de la recherche et à intensifier la coopération entre l’État, les établissements d’enseignement, les scientifiques et les investisseurs.

Le Premier ministre a enfin appelé le TechFest à poursuivre son renouveau, à s’élever au niveau régional et international et à devenir une plateforme majeure d’attraction des ressources mondiales, des fonds d’investissement, des experts et des grands groupes technologiques.

Animé par le principe "Un État facilitateur, des entreprises pionnières, un partenariat public-privé solidaire, un pays en développement, un peuple heureux", il a exprimé sa confiance dans le fait que l’écosystème national des start-up et de l’innovation progressera fortement, faisant du Vietnam une destination attrayante pour les talents technologiques et la communauté des start-up innovantes de la région et du monde.

