Le Vietnam et la Malaisie visent 20 milliards de dollars d’échanges commerciaux

Le Vietnam et la Malaisie ont réaffirmé, vendredi 12 décembre, leur ambition de porter rapidement leurs échanges commerciaux à 20 milliards de dollars, dans un sens plus équilibré.

Photo : VNA/CVN

Lors d’un entretien téléphonique tenu le 12 décembre, le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Lê Hoài Trung, et son homologue malaisien, Dato’ Seri Utama Haji Mohamad Bin Haji Hasan, ont passé en revue la coopération bilatérale et discuté d’affaires régionales.

Saluant les progrès particulièrement importants réalisés ces derniers temps dans les relations bilatérales, les deux ministres ont convenu d’organiser prochainement la 8ᵉ réunion du Comité mixte, laquelle devra permettre l’adoption officielle du Programme d’action mettant en œuvre le partenariat stratégique global Vietnam - Malaisie pour la période 2026-2030.

Sur le plan économique, les deux parties ont souligné la nécessité d’atteindre l’objectif de 20 milliards de dollars de commerce bilatéral, tout en assurant une balance commerciale plus équilibrée. Les discussions ont également porté sur la signature prochaine d’un nouveau protocole d’accord (MoU) concernant l’agriculture, la pêche et la sécurité alimentaire.

Le chef de la diplomatie malaisienne s’est engagé à continuer à soutenir le Vietnam dans le développement de son industrie halal, ainsi que dans la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

Le chef de la diplomatie vietnamienne a félicité la Malaisie pour l’accomplissement excellent de sa présidence de l’ASEAN en 2025, marquée par le succès de nouvelles initiatives et la gestion de dossiers régionaux complexes.

Les deux ministres ont exprimé leur profonde préoccupation face aux tensions entre le Cambodge et la Thaïlande. Ils se sont accordés pour coordonner leurs efforts avec les autres États membres afin de préserver l’unité de l’ASEAN, de faire valoir le rôle central de l’Association et de recourir à ses mécanismes pour encourager la retenue, le non-recours à la force et le règlement pacifique des différends par le dialogue, contribuant ainsi à la préservation de la paix, de la stabilité, de la sécurité et du développement dans la région et dans le monde.

VNA/CVN