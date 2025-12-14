Le Premier ministre met en service les centrales Nhon Trach 3 et 4 à Dông Nai

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a assisté, dans la matinée du 14 décembre, à la cérémonie d’inauguration et de mise en exploitation commerciale du complexe des centrales électriques Nhon Trach 3 et Nhon Trach 4, dans la province de Dông Nai au Sud.

Photo : VNA/CVN

Il s’agit d’un projet énergétique d’envergure nationale, revêtant une importance particulière pour la garantie de la sécurité énergétique, la croissance économique et la mise en œuvre des objectifs de développement durable du Vietnam dans la nouvelle phase.

S’exprimant lors de l’événement, le Premier ministre a qualifié le complexe Nhon Trach 3 et 4 de projet exemplaire et emblématique, illustrant l’esprit d’initiative, la détermination, l’intelligence et la stature du Vietnam dans la maîtrise des technologies modernes et la réalisation de grands ouvrages énergétiques répondant aux normes internationales les plus strictes en matière de performance, de sécurité et de protection de l’environnement.

Le complexe Nhon Trach 3 et 4 est investi par la Société générale d’électricité du pétrole du Vietnam (PV Power), filiale du Groupe national de l’industrie et de l’énergie du Vietnam (Petrovietnam). Le projet représente un investissement total d’environ 1,4 milliard de dollars américains, avec le consortium Lilama - Samsung C&T en tant qu’entrepreneur général EPC. Dotées d’une capacité installée totale de 1.624 MW, les deux centrales devraient fournir plus de 9 milliards de kWh par an au réseau électrique national en régime de fonctionnement stable, contribuant de manière significative à l’approvisionnement en électricité, notamment pour la région économique clé du Sud.

Au-delà de l’augmentation de la capacité de production, les centrales Nhon Trach 3 et 4 jouent également le rôle de source électrique flexible, capable de répondre rapidement aux besoins de régulation et d’équilibrage du système, dans un contexte où la part des énergies renouvelables, telles que l’éolien et le solaire, ne cesse d’augmenter. Cette flexibilité constitue un facteur essentiel pour assurer la stabilité et la sécurité de fonctionnement du réseau électrique national dans le processus de transition énergétique.

Le projet est équipé de technologies de pointe, utilisant les turbines à gaz de génération 9HA.02 du groupe GE (États-Unis), parmi les plus performantes au monde en termes de puissance et de rendement. Grâce à cette technologie, les centrales atteignent un rendement de 62 à 64%, figurant parmi les niveaux les plus élevés à l’échelle mondiale. Les turbines 9HA.02 répondent à des normes d’émissions très strictes et permettent une conversion flexible des combustibles, allant du gaz naturel liquéfié (GNL) à la co-combustion avec jusqu’à 50% d’hydrogène, avec la perspective d’une utilisation à 100% d’hydrogène à l’avenir.

Photo : VNA/CVN

Conformément à la stratégie de développement de Petrovietnam à l’horizon 2030, avec une vision à l’horizon 2050, l’électricité au gaz GNL est identifiée comme l’un des piliers de la structure énergétique nationale. Dans ce contexte, les centrales Nhon Trach 3 et 4 constituent un modèle de référence pour les futurs pôles électriques au GNL que Petrovietnam prévoit de développer, jetant les bases d’une nouvelle ère de l’électricité au gaz moderne au Vietnam.

Le projet a été approuvé en principe par le Premier ministre en avril 2019. Après les étapes d’évaluation technique, d’approbation du projet d’investissement et de sélection des entrepreneurs, le contrat EPC a été signé en mars 2022. La centrale Nhon Trach 3 a été raccordée au réseau électrique national le 5 février 2025, suivie de Nhon Trach 4 le 27 juin 2025, marquant l’achèvement du processus de construction et l’entrée en exploitation commerciale de l’ensemble du complexe.

Lors de son intervention, le Premier ministre a souligné que la garantie solide de la sécurité énergétique nationale constitue une composante essentielle de la sécurité nationale et un fondement stratégique indispensable au développement rapide et durable du pays. Malgré de nombreux défis, le secteur énergétique vietnamien a maintenu une croissance stable ces dernières années, répondant globalement aux besoins croissants du développement socio-économique, de la défense et de la sécurité nationales, tout en contribuant à l’amélioration des conditions de vie de la population.

Selon le chef du gouvernement, ces résultats traduisent la maturité croissante du leadership et de la direction du Parti et de l’État, la coordination étroite entre les ministères, secteurs et collectivités locales, ainsi que le rôle pionnier et la montée en puissance des groupes et entreprises publiques, dont Petrovietnam, avec la participation des entreprises nationales et étrangères et le soutien de la population.

Le Premier ministre a rappelé que la Résolution N°70-NQ/TW du Bureau politique sur la garantie de la sécurité énergétique nationale à l’horizon 2030, avec une vision à l’horizon 2045, fixe l’objectif de répondre aux exigences d’une croissance économique soutenue et d’un développement rapide et durable. Selon cette orientation, le secteur de l’électricité doit devancer les autres pour ouvrir la voie à l’industrialisation, à la modernisation et au renforcement de la compétitivité nationale. Il a précisé que chaque point de croissance du PIB nécessite une augmentation de la production électrique de 1,5 à 2 points, impliquant l’ajout annuel de 6.500 à 8.200 MW de capacité.

Premier complexe de centrales électriques au GNL

Avec une production annuelle de plus de 9 milliards de kWh, la mise en service du premier complexe de centrales électriques au GNL du Vietnam a posé les bases du marché national de l’électricité au gaz, assurant une source d’énergie proactive, stable et flexible. Le projet se distingue par six atouts majeurs, notamment un coût d’investissement optimisé, une grande échelle, une technologie moderne, une capacité installée élevée, un délai de sélection de l’entrepreneur EPC raccourci et un prix de vente de l’électricité compétitif.

Photo : VNA/CVN

Analysant la portée stratégique du projet, le Premier ministre a affirmé que Nhon Trach 3 et 4 contribuent de manière significative à la mise en œuvre de l’engagement du Vietnam d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2050, en réduisant les émissions de carbone d’environ 40% par rapport à l’électricité au charbon et de 30% par rapport à l’électricité au fioul. Le projet joue également un rôle de transition clé dans la mutation énergétique, en limitant les risques d’instabilité du système électrique liés à l’augmentation rapide des énergies renouvelables, tout en constituant une infrastructure stratégique pour le développement de la région économique clé du Sud.

Le Premier ministre a demandé à Petrovietnam de continuer à affirmer son rôle de groupe énergétique national, moteur et orienteur du secteur ; aux entités concernées de garantir une exploitation sûre et efficace des centrales, dans le strict respect des normes internationales en matière de sécurité et d’environnement ; et d’élaborer des plans d’approvisionnement en GNL à long terme, combinés à des achats sur le marché spot afin de réduire les risques liés aux fluctuations des prix.

Il a en outre appelé les ministères et organismes compétents à lever rapidement les obstacles institutionnels et juridiques, à simplifier les procédures administratives inutiles et à créer un environnement d’investissement et d’affaires équitable, transparent et stable, notamment par l’achèvement d’un cadre politique cohérent pour l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement en GNL et le mécanisme d’exploitation des centrales électriques au gaz.

Selon le Premier ministre, le succès du projet des centrales Nhon Trach 3 et 4 constitue un modèle de référence, une source de motivation et de confiance pour la mise en œuvre des futurs projets d’infrastructures énergétiques stratégiques, affirmant la nouvelle stature du Vietnam dans le renforcement de sa compétitivité et de sa sécurité énergétique nationale.

Le gouvernement vietnamien a réaffirmé son engagement à accompagner les entreprises, à écouter et à résoudre leurs difficultés, et à créer toutes les conditions favorables pour leur permettre de remplir efficacement leurs missions, contribuant ainsi au développement durable du secteur énergétique et à l’intégration plus profonde du Vietnam dans les chaînes de valeur mondiales.

VNA/CVN