Le Premier ministre Pham Minh Chinh fixe les priorités pour le secteur de la justice

Dans la matinée du 13 décembre, le Premier ministre Pham Minh Chinh a assisté à la Conférence nationale visant à dresser le bilan des activités judiciaires pour la période 2021-2025, à définir les orientations pour le mandat 2026-2030 ainsi que les missions prioritaires pour 2026.

>> Comité permanent de l’AN : débats sur l'environnement et la justice

>> Le Vietnam déploie son système national intelligent d’exécution des jugements

La conférence a souligné que, malgré un contexte international marqué par de nombreuses difficultés entre 2021 et 2025, le Vietnam a enregistré des résultats socio-économiques notables. Dans ce cadre, le ministère de la Justice et l’ensemble du secteur ont suivi de près les résolutions et directives du Parti, de l’Assemblée nationale, du gouvernement et du Premier ministre, en cohérence avec les objectifs de développement socio-économique quinquennaux.

Le secteur de la justice a pleinement assumé son rôle de conseiller stratégique auprès du gouvernement et de l’Assemblée nationale, en proposant des orientations majeures en matière de réforme juridique et judiciaire, de perfectionnement de l’État de droit socialiste et de l’économie de marché à orientation socialiste. Cette contribution s’est notamment traduite par la participation active à l’élaboration et à l’adoption de la Résolution N°66 du Bureau politique.

S’exprimant à cette occasion, le Premier ministre a appelé à un changement de mentalité, affirmant que les institutions et le droit doivent être considérés à la fois comme une ressource, un moteur et un objectif du développement. Selon lui, l’investissement dans l’élaboration des institutions et des lois constitue un investissement pour le développement. Il a souligné que la construction et le perfectionnement du cadre juridique doivent placer les citoyens et les entreprises au centre, tout en faisant des institutions un levier de compétitivité nationale.

Revenant sur la période 2021-2025, marquée par des turbulences majeures et des défis sans précédent, le Premier ministre a estimé que le Vietnam avait su surmonter les difficultés et obtenir des résultats globaux remarquables. Dans ce processus, le secteur de la justice a joué un rôle clé en tant que "gardien juridique" du gouvernement, se plaçant à l’avant-garde de la "révolution" visant à bâtir et à perfectionner les institutions et le cadre juridique.

Trois grandes orientations stratégiques

Pour la période à venir, le Premier ministre a fixé trois grandes orientations stratégiques : renforcer le rôle de conseil stratégique dans l’élaboration et le perfectionnement des institutions ; améliorer la qualité et l’efficacité de l’application des lois ; et assurer une articulation étroite entre l’élaboration et la mise en œuvre du droit, en particulier dans la construction et le perfectionnement de l’État de droit socialiste du peuple, par le peuple et pour le peuple.

La priorité est donnée à l'innovation dans l'élaboration des lois, avec le passage d'une logique de "gestion par le droit" à celle de la création d'institutions favorables au développement, la fin d'une approche rigide, fondée sur l'interdiction plutôt que sur la compréhension et la capacité de gestion, ainsi que le renforcement de la décentralisation assortie d'une allocation adéquate des ressources et d'une meilleure capacité d'exécution.

Le Premier ministre a également appelé à accélérer la transformation numérique du secteur de la justice, à promouvoir l’application des technologies avancées et de l’intelligence artificielle, à développer des ressources humaines de haute qualité et à intensifier l’intégration et la coopération internationales.

Parallèlement, il a demandé de concentrer les efforts sur la mise en œuvre de six missions prioritaires. Celles-ci incluent la poursuite de l’application effective de la résolution N°66 du Bureau politique, l’intensification de l’examen et de la levée des obstacles institutionnels, ainsi que l’accélération de l’étude et de la finalisation de projets majeurs portant sur la restructuration du système juridique dans la nouvelle ère, l’instauration du statut d’avocat public, la création d’un organe spécialisé dans le règlement des différends liés à l’investissement international, et le renforcement de la qualité des ressources humaines chargées de l’élaboration des lois.

En conclusion, le Premier ministre a exhorté les ministères, les secteurs et les collectivités locales à placer l’élaboration et l’application du droit au plus haut niveau de priorité, à promouvoir activement l’État de droit et à contribuer à l’entrée du pays dans une nouvelle ère de prospérité, de civilisation et de bonheur.

Texte et photos : VNA/CVN