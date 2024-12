Le Politburo émet des mesures disciplinaires contre des anciens hauts dirigeants

Photo : VNA/CVN

Après avoir examiné une proposition de la Commission du contrôle du Comité central du Parti, le Politburo a conclu que Nguyên Xuân Phuc, alors qu’il était membre du Politburo, secrétaire du Comité des affaires du Parti au sein du gouvernement et Premier ministre, a violé les réglementations du Parti et de l’État dans l’exercice de ses fonctions et des tâches assignées et dans la lutte contre la corruption et la négativité, les règles du Parti sur les choses interdites aux membres du Parti et concernant la responsabilité en matière d’exemplarité ; causant de graves conséquences, suscitant l’indignation publique et portant atteinte à la réputation du Parti et de l’État.

Truong Thi Mai, alors qu’elle était membre du Politburo, secrétaire du Comité central du Parti et présidente de la Commission de la mobilisation des masses du Comité central du Parti, a enfreint les réglementations du Parti et de l’État dans l’exercice de ses fonctions et des tâches assignées, les règles sur le contrôle du pouvoir dans le travail du personnel et sur les choses interdites aux membres du Parti et concernant la responsabilité en matière d’exemplarité, causant de graves conséquences et portant atteinte à la réputation du Parti et de l’État.

Truong Hoa Binh, alors d’il était membre du Politburo, secrétaire adjointe du Comité des affaires du Parti au sein du gouvernement et vice-Premier ministre permanent, a manqué à la responsabilité dans le leadership et la direction; a violé les réglementations du Parti et de l’État dans l’exercice de ses fonctions et des tâches assignées, et dans la lutte contre la corruption et la négativité ; et a enfreint les règles sur les choses interdites aux membres du Parti et concernant la responsabilité en matière d’exemplarité ; causant de graves conséquences, suscitant l’indignation publique et portant atteinte à la réputation du Parti et de l’État.

En se basant sur le contenu, la nature, l’ampleur, les conséquences et les causes des violations commises par les membres du Parti susmentionnés, le Politburo a décidé d’adresser des avertissements à Nguyên Xuân Phuc et Truong Hoa Binh, et un blâme à Truong Thi Mai. Le Politburo a demandé aux autorités compétentes de leur imposer des mesures disciplinaires administratives en temps opportun et de manière synchrone avec les mesures disciplinaires du Parti.

VNA/CVN