Partenariat renforcé

Vietnam et Australie unissent leurs forces dans la formation et la recherche politique

Nguyên Xuân Thang, membre du Bureau politique, président du Conseil théorique central et directeur de l'Académie nationale de politique Hô Chi Minh, a reçu le 12 décembre à Hanoï l'ambassadeur d'Australie Andrew Goledzinowski, venu lui rendre une visite de courtoisie au terme de son mandat au Vietnam.

Photo : Van Diêp/VNA/CVN

Lors de cette réception, Nguyên Xuân Thang a hautement apprécié la contribution significative du diplomate au développement du partenariat stratégique global entre le Vietnam et l'Australie dans divers domaines. Il a souligné l'importance stratégique de l'élévation des relations bilatérales au niveau du partenariat stratégique global et de la mise en œuvre efficace des orientations majeures visant à approfondir la coopération bilatérale dans l'ensemble des domaines concernés.

Nguyên Xuân Thang a remercié l'ambassadeur Andrew Goledzinowski pour sa collaboration dans l'organisation du colloque "Vietnam : 40 ans de Dôi Moi (Renouveau) et vision 2045", ainsi que pour sa contribution au développement du Centre Vietnam - Australie (VAC), en tant que pôle d'excellence en matière de formation, de recherche et d'échange de connaissances entre les deux nations.

Il a souligné que le Centre Vietnam - Australie incarnait un pont de confiance entre les deux nations, particulièrement en matière de droits de l'homme, facilitant ainsi l'ancrage de ces notions au cœur du système éducatif vietnamien.

Photo : Van Diêp/VNA/CVN

Il s'est déclaré convaincu que l'ambassadeur Andrew Goledzinowski obtiendrait de nombreux succès dans ses nouvelles fonctions et que, quel que soit son poste, il continuerait à soutenir et promouvoir le partenariat stratégique global Vietnam - Australie, ainsi que la coopération entre les partenaires australiens et l'Académie nationale de politique Hô Chi Minh.

S'engageant à promouvoir l'histoire du développement du Vietnam sur la scène internationale, l'ambassadeur Goledzinowski a exprimé le souhait de renforcer davantage la coopération entre les deux pays, notamment dans les domaines institutionnel, infrastructurel, des ressources humaines et des droits de l'homme, tout en exprimant sa confiance en la capacité du Vietnam d'atteindre ses objectifs de développement national d'ici 2045, à l’occasion de son 100e anniversaire.

À cette occasion, le directeur de l'Académie nationale de politique Hô Chi Minh a remis l'Insigne pour la cause de la formation et de l'éducation de la théorie politique à l'ambassadeur Andrew Goledzinowski. Des satisfecit ont également été décernés à Cherie Russell, conseillère en développement de l'ambassade d'Australie, et à Quentin Derrick, directeur international du Centre Vietnam - Australie.

Le même jour, le professeur docteur Nguyên Xuân Thang et l'ambassadeur Andrew Goledzinowski ont présidé conjointement la réunion du comité de pilotage du projet du Centre Vietnam - Australie.

VNA/CVN